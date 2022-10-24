【大行報告】快手挫9%再創上市低　　野村：第3季收入或會低於市場預期、大削目標價38%至48元

▲ 【大行報告】野村：快手第3季收入或會低於市場預期、大削目標價38%至48元

野村發表研究報告，預計快手 （01024） 今年第3季收入或會低於市場預期，不過，經營溢利率或可在嚴控成本勝於市場預期，維持「中性」評級，但目標價卻大削38%，由78元下調至48元。

科指今日跌6%破底，快手更是連跌四日，半日跌8.6%，報36.55元，再創上市低。

該行表示，由於宏觀經濟走弱下，廣告商取態變得更保守，令快手廣告業務收入復甦得較預期慢，預計公司第3季收入按年增長9%。可是，在嚴格控制如市場推廣支出的成本措施下，預期快手非通用會計準則綜合經營溢利率可按年提升17.5個基點至負7%，較市場預期的負9%高2個百分點。

商業方面，野村預期，快手第三季線上廣告收入將按年增長5%，遜市場預期的10%增長，又較第二季的增長10%放緩。而非電商廣告更由第2季的跌約6%降至第3季的跌11%。

好消息的是，快手電商業務持續增長，預期電商廣告在第三季按年升幅將達到43%，佔總廣告收入約40%，商品交易額（GMV）料增長26%至2,210億元人民幣，與市場預期一致。至於直播業務收入則預期增長10%，當中主要由每月付費用戶增長12%所帶動。

每日活躍用戶（DAU）方面，該行指，快手將按年增長13%至3.62億名，按季升4%，每DAU平均每日觀看時長按年升8%至128分鐘，按季升2%。

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編輯：姚卓然