  • 26°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 12:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】快手挫9%再創上市低　　野村：第3季收入或會低於市場預期、大削目標價38%至48元

股市 12:06 2022/10/24

分享：

分享：

【大行報告】野村：快手第3季收入或會低於市場預期、大削目標價38%至48元

野村發表研究報告，預計快手 （01024） 今年第3季收入或會低於市場預期，不過，經營溢利率或可在嚴控成本勝於市場預期，維持「中性」評級，但目標價卻大削38%，由78元下調至48元。

科指今日跌6%破底，快手更是連跌四日，半日跌8.6%，報36.55元，再創上市低。

該行表示，由於宏觀經濟走弱下，廣告商取態變得更保守，令快手廣告業務收入復甦得較預期慢，預計公司第3季收入按年增長9%。可是，在嚴格控制如市場推廣支出的成本措施下，預期快手非通用會計準則綜合經營溢利率可按年提升17.5個基點至負7%，較市場預期的負9%高2個百分點。

商業方面，野村預期，快手第三季線上廣告收入將按年增長5%，遜市場預期的10%增長，又較第二季的增長10%放緩。而非電商廣告更由第2季的跌約6%降至第3季的跌11%。

好消息的是，快手電商業務持續增長，預期電商廣告在第三季按年升幅將達到43%，佔總廣告收入約40%，商品交易額（GMV）料增長26%至2,210億元人民幣，與市場預期一致。至於直播業務收入則預期增長10%，當中主要由每月付費用戶增長12%所帶動。

每日活躍用戶（DAU）方面，該行指，快手將按年增長13%至3.62億名，按季升4%，每DAU平均每日觀看時長按年升8%至128分鐘，按季升2%。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【大行報告】快手再挫8%創上市低　瑞信：料第3季廣告收入復甦進度較預期為慢、削目標價3成至80元

【快手1024】快手將推商城頻道銷售服飾美妝　冀提高流量變現效率

【快手1024】快手挫5%創四個月低　中金測算騰訊及快手用戶時長佔比按月下滑

編輯：姚卓然

 

個股分析 港股 快手—W（01024） Non－GAAP 廣告 商品 目標價 大行報告

上一篇文章

【業績｜航運股】海豐國際首九個月收入增59%　集裝箱平均運費升55%

下一篇文章

【港元拆息】1個月HIBOR升穿3厘、創14年高　1年期創16年高　經絡料本港11月加P約0.25厘（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】美滙指數驚天逆轉　夜期收市升191點　滙豐ADR高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美滙指數驚天逆轉　夜期收市升191點　滙豐ADR高3%（不斷更新）
【美國縮表】聯儲局罕有連續5周縮表888億美元　規模跌穿8.8萬億
【美國縮表】聯儲局罕有連續5周縮表888億美元　規模跌穿8.8萬億
【日圓匯價】交易員估日本入市撑滙價動用300億美元　每百日圓兌港元重上5.3算
【日圓匯價】交易員估日本入市撑滙價動用300億美元　每百日圓兌港元重上5.3算
【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市　並調查股價暴升暴跌原因
【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市　並調查股價暴升暴跌原因
【港股市況】ATM跌逾8%至11%　滙豐逆市靠穩　恒指半日大跌809點、科指挫逾6%（不斷更新）
【港股市況】ATM跌逾8%至11%　滙豐逆市靠穩　恒指半日大跌809點、科指挫逾6%（不斷更新）
【英鎊走勢】約翰遜退選　英鎊兌港元曾撲9算
【英鎊走勢】約翰遜退選　英鎊兌港元曾撲9算
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款