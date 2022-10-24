【大行看法】富瑞：泡泡瑪特Pop Mart銷售額跌勢料持續至明年上半年、股價跌一成　降級兼削目標價62%

▲ 【大行看法】富瑞：泡泡瑪特Pop Mart銷售額跌勢料持續至明年上半年

泡泡瑪特Pop Mart （09992） 將於11月1日公布第三季營運數據，富瑞指出，根據去年第三季高基數問題，加上宏觀經濟環境疲弱，影響非必需消費意慾，預期今年第三季泡泡瑪特整體銷售額下跌9%，而且跌勢會持續至第四季及明年上半年，因此調低泡泡瑪特2022至2024年純利預測33%至58%，降級至「持有」，目標價調低62.4%至12.4元。

受富瑞降級削價影響，泡泡瑪特股價周一大跌一成，低見10.8元。

目標客群受到經濟疲弱及失業所影響

富瑞指，泡泡瑪特第三季於天貓銷售大跌兩成，而從該行渠道得知，商場及流行玩具行業專家指，防疫措施損害線下零售銷售，同時流行玩具屬非必需消費項目，而目標客群（高線城市的年青消費者）正受到經濟疲弱及失業所影響。

該行認為，泡泡瑪特抽盒機為唯一有可能出現驚喜的業務，佔上半年業績約23%，而且是自2019年以來銷售主要推動力。泡泡瑪特第三季推出8 Mega系列，產品售價高達1099至6999元人民幣，在疲弱的宏觀經濟環境下或不利銷售。

雖然十一黃金流的人流有改善，但商場的銷售情況仍欠理想，預期泡泡瑪特銷售表現亦與市場相若，預期公司會推出更多綑綁式銷售，以推動銷售額及清庫存，而第四季銷售額料跌3%，當中線下跌5%，線上表現持平。

需要以更高折扣額或綑綁方式銷售

富瑞稱，泡泡瑪特上半年庫存由去年的128天，上升至160天，基於盲盒於推出一年後難以用原價銷售，故低於預期的銷售表現會為庫存帶來壓力，令公司需要以更高折扣額或綑綁方式銷售，變相對毛利率構成損害，預期泡泡瑪特2022年息稅管理費前利潤（EBITM）跌9%。

富瑞認為，流行玩具市場經營環境惡劣，銷售下跌，泡泡瑪特市佔率未有改變，預期行業要復甦，疫情防疫必須減少，同時宏觀經濟要見底回升，這個情況或會最早於明年第二季或第三季出現。

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編輯：陳韻妍