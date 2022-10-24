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【英國王室】英王查理斯夫婦發首張賀卡 祝老人百歲壽辰

環球社會熱點 11:49 2022/10/24

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英國君王每年會向達到百歲的當地民眾送贈生日卡。查理斯三世登基後，與王后卡米拉的首張生日賀卡已交付到數百名國民手上，有收到生日卡的二戰老兵表示高興。生日卡印有查理斯夫婦合照，更有兩人的親筆簽名。

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英女王伊利莎白二世9月逝世後，王室暫停向達100歲及105歲的國民發送生日賀卡。直至查理斯三世（King Charles III）登基，首張印有英王夫婦的賀卡才開始發送到民眾手上。

生日賀卡封面印有查理斯三世及王后卡米拉照片，據悉照片在2018年拍攝。生日卡裡面有兩人的親筆簽名及祝賀語句，以及代表英國王室的標誌。

白金漢宮表示，數百名達百歲的民眾已收到生日賀卡，包括曾在女子皇家海軍服役的二戰老兵Ruth Park-Pearson。

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約翰遜退出角逐黨魁 辛偉誠或自動當選成英揆 【下一頁】

住在北約克郡的Park-Pearson上周五（21日）剛踏入100歲壽辰，翌日便收到由英王送贈的生日賀卡，對此感到高興。她憶述當年在英女王父親喬治六世（King George VI ）時代起服役，沒想到時光飛逝，終於收到生平遇到第五位君主的祝賀。

Park-Pearson在6名子女、13個孫子及25個曾孫，還有多年未見的表親陪伴下慶祝這一時刻。

英國王室給百歲老人賀壽的傳統始於英王喬治五世（King George V），當年共發出24份祝壽電報 。自此以後，王室每年會向100歲及105歲生日的長者、以及結婚60周年、65周年及70周年的夫婦發送祝賀。

已故英女王在位期間，王室共發出約130萬張賀卡，每年送出超過7,500張。

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責任編輯：郭麗明

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