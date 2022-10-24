【港元拆息】1個月HIBOR升穿3厘、創14年高　1年期創16年高　經絡料本港11月加P約0.25厘（第二版）

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【大行報告】快手挫9%再創上市低 野村：第3季收入或會低於市場預期、大削目標價38%至48元
香港銀行體系總結餘上周跌至1000億元關口後，香港銀行同業拆息（HIBOR）升幅加劇。據香港銀行公會公布，最新1個月期HIBOR連升9個交易日，最新報3.01685厘，是自2008年10月底以來新高。另外，1年期HIBOR最新5.12827厘，也創出2016年6月以來最高。美國將於下星期議息，市場目前預期聯儲局會再次加息0.75厘。
|年期
|10月24日HIBOR（厘）
|單日變幅（厘）
|隔夜
|1.81631
|-0.12238
|1 星期
|2.23643
|＋0.02601
|2 星期
|2.49018
|＋0.01470
|1 個月
|3.01685
|＋0.06042
|2 個月
|3.33012
|＋0.05958
|3 個月
|4.31756
|＋0.07542
|6 個月
|4.67690
|＋0.03964
|12 個月
|5.12827
|＋0.06458
美國9月議息後，港銀普遍上調最優惠利率（P）0.125厘。以市面普遍H按「封頂息」約為2.625厘計，1個月HIBOR利息成本持續高於H按利息。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港銀行體系結餘短時間內將跌穿1,000億元，而市場料下月美聯署議息會議將繼續大手加息0.75厘，在資金成本壓力下，11月香港銀行將漸進地加最優惠利率（P），估計加幅約0.25厘。在息口上升的情況下，將進一步推高新造按揭客戶的實際按息水平。
（第二版加入經絡看法）
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編輯：麥德銘