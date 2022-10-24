【港元拆息】1個月HIBOR升穿3厘、創14年高　1年期創16年高　經絡料本港11月加P約0.25厘（第二版）

▲ 【港元拆息】1個月HIBOR升穿3厘、創14年高 1年期創16年高

香港銀行體系總結餘上周跌至1000億元關口後，香港銀行同業拆息（HIBOR）升幅加劇。據香港銀行公會公布，最新1個月期HIBOR連升9個交易日，最新報3.01685厘，是自2008年10月底以來新高。另外，1年期HIBOR最新5.12827厘，也創出2016年6月以來最高。美國將於下星期議息，市場目前預期聯儲局會再次加息0.75厘。

年期 10月24日HIBOR（厘） 單日變幅（厘） 隔夜 1.81631 -0.12238 1 星期 2.23643 ＋0.02601 2 星期 2.49018 ＋0.01470 1 個月 3.01685 ＋0.06042 2 個月 3.33012 ＋0.05958 3 個月 4.31756 ＋0.07542 6 個月 4.67690 ＋0.03964 12 個月 5.12827 ＋0.06458

美國9月議息後，港銀普遍上調最優惠利率（P）0.125厘。以市面普遍H按「封頂息」約為2.625厘計，1個月HIBOR利息成本持續高於H按利息。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港銀行體系結餘短時間內將跌穿1,000億元，而市場料下月美聯署議息會議將繼續大手加息0.75厘，在資金成本壓力下，11月香港銀行將漸進地加最優惠利率（P），估計加幅約0.25厘。在息口上升的情況下，將進一步推高新造按揭客戶的實際按息水平。

（第二版加入經絡看法）

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編輯：麥德銘