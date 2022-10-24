【烏克蘭戰爭】再有俄戰機失事墜毀 撞西伯利亞民房

▲ 民房被撞中。

俄羅斯軍隊早前曾發生戰機失事墜毀撞住宅，相隔不足一周再次出現同類事件。西伯利亞地區據報出現俄軍戰機墜毀撞中一間民房，導致兩名飛行員死亡。據悉，今次出事為蘇-30戰機，官方已就事件正式展開調查。

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伊爾庫茨克（Irkutsk）市長科布澤夫（Igor Kobzev）周日（23日）表示，戰機撞向一幢兩戶居住的木製房屋，未造成任何居民受傷，但確認兩名飛行員死亡。俄羅斯緊急救援部指出，戰機墜毀釀成大火。

俄羅斯聯合航空製造公司（United Aircraft Corporation）表示，出事戰機機種為蘇-30（Su-30），事發時正接受交付俄國空軍前的試飛訓練。政府已就事件展開正式調查。

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網上有影片顯示，戰機出事前以近乎垂直姿態向下俯衝。另有影片顯示，戰機墜毀後造成大火，大批消防員在場滅火。

上周一（18日）一架蘇-34戰鬥轟炸機在鄰近烏克蘭邊境的城市葉伊斯克（Yeysk）失事，並撞在當地一幢5層高住宅大樓，引發巨大爆炸及火勢，並造成多人喪命。在不足一周時間內，俄軍發生兩宗戰機墜毀事件，今次亦是年內第11宗非戰爭俄戰機墜毀事件。

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責任編輯：吳漢培