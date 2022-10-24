拜登即將80歲生日 承認選民憂慮年齡合理

美國總統拜登下月將年滿80歲，他早前已透露希望2024年再度競逐總統。拜登近日接受採訪承認，選民對他的年齡感到憂慮屬合理。但拜登同時表示，他身體及精神狀況一切良好，希望外界根據他的工作活力來衡量他。

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拜登（Joe Biden）已經是史上最年長總統，若他成功連任，第二屆任期屆滿時將年屆86歲，現時不少美國民主黨亦質疑他競逐連任的決定。拜登接受MSNBC的採訪周日（23日）播出，他承認選民對他年齡感到擔憂合理（legitimate）。

惟拜登同時強調，他所有身體狀況一切運作良好，精神方面亦是如此。他指自己尊重命運，明日或會患病甚至死亡，但指選民應考慮他的工作活力，及他能做的事情，思考其他人是否亦能對他所做的事情保持同樣熱情。

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拜登指，若選民支持自己，而他亦會做到最好。但若選民不認同自己，就應透過投票反對，而非直接反對他。

《紐約時報》和紐約州錫耶納大學（Siena College）7月一個調查結果顯示，只有26%民主黨選民支持拜登2024年競逐連任，最多人選擇反對的理由正是因為年齡。

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責任編輯：李俊儀