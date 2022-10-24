【互聯網數據】9月騰訊《王者榮耀》全球吸金近15億美元、按月跌14%　《PUBG Mobile》遭《原神》扒頭

▲ 【互聯網數據】9月騰訊《王者榮耀》全球吸金近15億美元 按月跌14%

市場研究機構Sensor Tower商店情報數據顯示，9月騰訊 （00700） 《王者榮耀》在全球App Store 和Google Play 吸金近1.9億美元（約14.9億港元），蟬聯全球手游暢銷榜冠軍，來自中國iOS市場的收入佔94.5%，海外市場收入佔比為5.5%。

不過，騰訊《王者榮耀》的收入較上月的2.22億美元（17.4億港元）跌14.4%，與行業跌幅同步。

《PUBG Mobile》遭《原神》扒頭

至於米哈遊《原神》移動端以1.3億美元的收入搶佔榜單第2名，爬過騰訊的《PUBG Mobile》，其中，43%的收入來自其中國iOS市場，日本市場的收入佔22.7%。

而榜單頭五另外三款遊戲為騰訊《PUBG Mobile》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

全球手遊收入跌14%

9月份，全球手遊玩家在App Store和Google Play付費62億美元，按年下降14%。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了17.8億美元，佔全球總收入的28.7%。日本市場排名第2，佔18.5%；中國iOS市場排名第3，佔17.1%。

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