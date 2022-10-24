辛偉誠獲180名黨友支持 莫佩琳仍欠10票入閘（第二版）

英國保守黨黨魁提名期本港時間今晚9時前屆滿，熱門之一的前首相約翰遜宣布退出後，前財相辛偉誠成為下任首相大熱門。英國傳媒統計，辛偉誠已獲得180名、幾近一半保守黨國會議員支持入閘。

至於已宣布角逐黨魁的莫佩琳，其團隊指她已有90人支持，距離「入閘」門檻還欠10票。若果莫佩琳無法於截止前取得額外10張支持票「入閘」，辛偉誠將自動當選黨魁，成為英國首位非白人首相。

（第二版更新最新形勢）

辛偉誠約翰遜據報會面 英保守黨魁選舉周一結束提名 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周日（23日）發出聲明，表示自己已有102名黨內國會議員支持，亦認為自己將會帶領保守黨贏下2024年大選。但他選擇退出今次黨魁選舉，稱參選是不正確的事，直言今次不是合適的時機出選。

外間相信約翰遜退選，與辛偉誠（Rishi Sunak）及莫佩琳（Penny Mordaunt）協商失敗有關。約翰遜指，執政黨內部不團結亦無法有效管治國家，現時最好的做法是不參與黨魁選舉，並支持即將接任英國首相之人。

據統計，辛偉誠至今已獲180名中間及右翼黨友支持，包括前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）、貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）、財相侯俊偉（Jeremy Hunt）及新內政大臣夏博思（Grant Shapps）。

據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持 【下一頁】

另一參選人為樞密院議長兼下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt），其團隊指她已獲90名黨友支持，離「入閘」門檻仍有些微距離。莫佩琳團隊堅稱，仍會繼續遊說更多黨友支持，希望進入投票階段，讓保守黨人決定下任英國首相。

所有保守黨黨魁有意參選者必須在英國當地周一下午2時（本港時間晚上9時）前，獲得最少百名保守黨議員提名，才可正式入閘角逐黨魁之位。由於現時只有辛偉誠一人估計夠票，他參選或會自動當選，可能成為史上第一位非白人英揆。

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責任編輯：吳漢培