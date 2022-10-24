辛偉誠成下任英國首相 莫佩琳默認未能入閘（第四版）

英國保守黨黨魁提名期結束，只得前財相辛偉誠達到100位黨內國會議員支持的入閘門檻，因而自動當選黨魁，成為英國下任首相。辛偉誠為英國首位非白人首相，亦是史上第二年輕的首相。英國傳媒統計，辛偉誠至少獲得180名、即超過一半保守黨國會議員支持入閘。

另一熱門前首相約翰遜（Boris Johnson）周日宣布不參選後，這兩日只剩樞密院議長兼下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）仍在爭取入閘資格，其團隊周一上午仍稱她已有90人支持，距離入閘門檻還欠10票。惟莫佩琳於截止前數分鐘向外公布退出選舉，默認未能取得足夠支持票入閘。

（第四版更新卓偉誠背景）

辛偉誠約翰遜據報會面 英保守黨魁選舉周一結束提名 【下一頁】

作為英國史上首位非白人首相，辛偉誠（Rishi Sunak）為印度裔移民後代，從政前曾於高盛工作，估計與妻子合共擁有7.3億英鎊財富，於英國富豪榜排名222位。

現年42歲的辛偉誠，為英國現代最年輕的首相，較卡梅倫（David Cameron）上台時還要年輕一年。英國史上最年輕首相為1783年上台的小威廉皮特（William Pitt），當時以24歲之齡成為首相。

辛偉誠的從政之路堪稱一帆風順，2015年當選議員後，2019年成為財政部首席秘書，8個月後擢升為財相，接替因醜聞呈辭的賈偉德（Sajid Javid），直至2022年7月因不滿時任首相約翰遜而呈辭，結果觸發約翰遜辭職下台。

辛偉誠擔任財相的兩年間，以著重財政紀律聞名，而他月前與卓慧思（Liz Truss）競逐黨魁期間，已多次攻擊卓慧思大幅減稅的財政政策，並強調於解決高通脹問題前，絕對不能減稅。

據統計，辛偉誠至少獲180名中間及右翼黨友支持，包括前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）、貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）、財相侯俊偉（Jeremy Hunt）及新內政大臣夏博思（Grant Shapps）。

據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持 【下一頁】

約翰遜周日（23日）發出聲明，稱自己已有102名黨內國會議員支持，亦認為自己將會帶領保守黨贏下2024年大選。惟他選擇退出今次黨魁選舉，稱參選是不正確的事，直言今次不是合適的時機出選。

約翰遜又指，執政黨內部不團結亦無法有效管治國家，現時最好的做法是不參與黨魁選舉，並支持即將接任英國首相之人。外間相信約翰遜退選，與辛偉誠及莫佩琳協商失敗有關。

所有有意參選保守黨黨魁競選的人，必須在英國時間周一下午2時（本港時間晚上9時）前，獲得最少100名保守黨議員提名，才可正式入閘角逐黨魁之位。由於只有辛偉誠一人夠票入閘，他自動當選成為史上第一位非白人英揆。

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責任編輯：吳漢培、嚴智勇