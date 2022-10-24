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約翰遜退出角逐黨魁 辛偉誠或自動當選成英揆

環球政治 10:47 2022/10/24

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英國保守黨黨魁提名期限即將屆滿，熱門人選之一﹑前首相約翰遜宣布退出，表明現時非合適時間。前財相辛偉誠雖公開宣布參選，但有指他已獲足夠黨友支持入閘。由於已宣布角逐黨魁的莫佩琳遠不夠票，估計辛偉誠將自動當選，成為首位非白人英國首相。

辛偉誠約翰遜據報會面 英保守黨魁選舉周一結束提名 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周日（23日）發出聲明，表示自己已有102名黨內國會議員支持，亦認為自己將會帶領保守黨贏下2024年大選。但他選擇退出今次黨魁選舉，稱參選是不正確的事，直言今次不是合適的時機出選。

同時，約翰遜退選相信與辛偉誠（Rishi Sunak）及莫佩琳（Penny Mordaunt）協商失敗有關。他指執政黨內部不團結亦無法有效管治國家，現時最好的做法是不參與黨魁選舉，並支持即將接任英國首相之人。

辛偉誠至今仍未公開宣布參選，但據悉周日為止已獲165名中間及右翼黨友支持，包括前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）﹑貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）﹑財相侯俊偉（Jeremy Hunt）及新內政大臣夏博思（Grant Shapps）。

據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持 【下一頁】

樞密院議長兼下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）為暫時唯一參選人，但有指她僅得30多名黨友支持，離入閘門檻仍有一大段距離。莫佩琳團隊堅稱，仍會繼續遊說更多黨友支持，希望進入投票階段，讓保守黨人決定下任英國首相。

所有保守黨黨魁有意參選者必須在英國當地周一下午2點（本港時間晚上9點）前，獲得最少百名保守黨議員提名，才可正式入閘角逐黨魁之位。由於現時只有辛偉誠一人估計夠票，他參選或會自動當選，可能成為史上第一位非白人英揆。

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責任編輯：吳漢培

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