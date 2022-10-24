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【美國加息】施羅德：加息短期不會停、市場波動性勢持續　「退休投資長達40年，不必急於去買」

股市 10:31 2022/10/24

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【美國加息】施羅德：加息短期不會停、市場波動性勢持續　「退休投資長達40年，不必急於去買」

加息行動停不了，施羅德香港退休業務主管劉以浩認為，聯儲局為將通脹壓低至2%，加息步伐相信短期不會停，而不同時期的通脹對不同行業影響各異，基於目前處於通脹早期階段，股債投資的波動性會持續，投資者要小心風高浪急，宜分散投資，平衡風險及回報。

劉以浩接受本報專訪時表示，現時環球股市普遍回落兩成，雖然調整幅度較2008年的30%至40%為小，但當年很多央行出手救市，故當時美十年期債息較現時低很多。

摩通許長泰：港股業績期未必有驚喜　中港股市待明年顯著反彈【下一頁】

「無人知道高通脹環境持續多久，要視乎各大央行遏抑通脹的決心。」

他指，息口不斷上升或會將經濟推向衰退，意味未來投資市場會繼續波動，香港股票基金在過去3年的年均回報為負8%，環球股票基金則為3%，結果顯示分散投資的重要性。

施羅德：目前處於通脹早期階段 要小心為上

「基於股市會持續波動，投資者可考慮將強積金放在其他資產類別，如股債混合基金、貨幣市場基金等。」

劉以浩認為，目前處於通脹早期階段，要小心為上，尤其注重風險管理，「任何資產類別都有其周期，不能因一個時期表現表現欠佳，便判斷其不可行，而且退休投資長達40年，不必急於去買。」他建議，投資者現時可買入一些防禦性較高的資產，如低波動性及高股息的價值型股票，通脹中後期則可以較為進取，因股票會較經濟先行12至18個月，所以可選擇潛在回報較高的增長股、細價股及動力較高的股份。

【全文可看此】

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記者：陳韻妍

宏觀分析 新興市場 財政政策 施羅德 港股 買入 強積金 風險管理 加息 香港

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