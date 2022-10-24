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【科指破底】科指挫5%失守3000關　阿里巴巴挫一成、萬國數據瀉15%　南方兩倍做淡科指ETF大升12%

股市 10:19 2022/10/24

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【科指破底】科指挫5%失守3000關

恒生科指再度破底，科指現挫5%，報2945點，失守3000關。騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 均挫7%，萬國數據 （9698） 瀉15%。恒生科指今年累跌48%，近乎腰斬。

兩倍做淡恒生科指的ETF XI二南方恒科 （07552） 現大升11.9%，報18.04元，成交額暫錄3.4億元。

至於其他中概股亦插水，嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 、京東 （09618） 均逾跌8%，小鵬 （09868） 、蔚來 （09866） 跌6至7%，而小米 （1810） 、快手 （01024） 、閱文 （00772） 等跌半成。

科指成分股之中，僅得一股力保不失，就是金山軟件 （03888） ，現升0.9%。

二十大新班子出爐對港股影響？ 拆解滙控業績部署，即睇【開市追揸沽】

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【ETF】恒指公司：授權未來資產於韓國推出恒生科指2倍槓桿ETF　被動式追蹤恒指產品AUM逾4000億元

【科指ETF】恒生科指長期弱勢、槓桿ETF高位跌近9成　南方東英2倍槓桿產品下周「5合1」

編輯：姚卓然

市場動向 港股 蔚來－SW（09866） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 中國概念股 ETF 軟件

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