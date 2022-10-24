【科指破底】科指半日挫逾6%失守2900關　美團京東挫一成、萬國數據瀉16%　南方兩倍做淡科指ETF大升13%

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【業績｜國企內房】中海外第三季收入按年跌6成 經營溢利18億
恒生科指再度破底，科指半日挫6.7%，報2894點，失守3000關後更失2900關。騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 均挫逾8%，其中美團更跌11.4%，京東跌10.7%。恒生科指今年累跌近49%，近乎腰斬。
其他中概股亦插水，萬國數據 （9698） 瀉16.3%。嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 、快手 （01024） 均逾跌8%，小鵬 （09868） 、蔚來 （09866） 跌9至11%，而小米 （1810） 、理想 （02015） 、閱文 （00772） 等跌半成。
科指成分股之中，僅得兩股力保不失，分別金山軟件 （03888） 及金蝶 （00268） ，各升0.2%及2.3%。
至於兩倍做淡恒生科指的ETF XI二南方恒科 （07552） 大升13%，報18.2元，成交額暫錄6億元。
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編輯：姚卓然
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