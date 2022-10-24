【科指破底】科指午後挫逾8%失守2900關　美團京東挫12%、萬國數據瀉18%　南方兩倍做淡科指ETF大升17%

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【業績｜國企內房】中海外第三季收入按年跌6成、經營溢利僅18億 午後跌幅擴大至9%
恒生科指再度破底，科指午後繼續走低，現報2832點，接連失守3000點及2900關。騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 均挫一成，其中美團更跌14%，京東跌13%。
其他中概股亦插水，萬國數據 （9698） 瀉18%。嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 、快手 （01024） 均跌一成，小鵬 （09868） 跌13%，而小米 （1810） 、理想 （02015） 、閱文 （00772） 等跌7%。
科指成分股之中，僅得一股力保不失，為金蝶 （00268） ，現升1.7%。
至於兩倍做淡恒生科指的ETF XI二南方恒科 （07552） 大升16.8%，報18.8元，成交額暫錄6.8億元。
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編輯：姚卓然
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