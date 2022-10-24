  • 26°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美元強勢】大摩陳艾亞：強美元不會引發亞洲出現龐大信貸危機　兩大因素支撐美元

宏觀解讀 10:17 2022/10/24

分享：

分享：

【美元強勢】大摩陳艾亞：強美元不會引發亞洲出現龐大信貸危機　兩大因素支撐美元

美元強勢持續，摩根士丹利亞洲首席經濟學家陳艾亞（Chetan Ahya）認為，亞洲各國現時經濟沒有過熱，資產也未見有錯配，私營企業槓桿水平並不高，而且政府經常帳錄得盈餘，所以現時亞洲基本面明顯較昔日更穩健，料強美元最終不會引發亞洲出現龐大信貸危機。

摩根資產管理：美滙強勢可能引發下一場危機【下一頁】

大摩預期美滙指數會升至118才見頂，陳艾亞接受本報專訪時表示，美元持續上升，意味會為市場帶來更多痛苦（more pain），雖然不少亞洲央行都動用外滙儲備去支撑本土貨幣，緩和跌勢，但與1997/98年亞洲金融風暴比較，現時亞洲央行的外滙實力均大幅提升，更重要是亞洲貿易加權滙率一直穩定地升值，反映區內基本面仍然良好。

「相對於歐元及英鎊，亞洲貨幣貶值更小，而且是次亞幣貶值，純粹因美元升值，並非與資產錯配或高槓桿有關。」

亞洲央行收緊貨幣政策的力度將不如歐美般大

他指，目前兩大因素支撐美元，分別是美國加息預期及非美國家的經濟增長已見頂，預期年底前美元持續上揚，但強美元對亞洲衝擊將不如1997年或2013年般巨大。陳艾亞指，強美元環境下，資金從全球股債市場流出，亞洲資金外流只是其中一例，相信是次資金從亞洲流走的幅度不會像1997年般大。

「亞洲央行收緊貨幣政策的力度，將不如歐美般大，即使亞洲貨幣會面對貶值壓力，但相信亞洲央行不會犧牲經濟增長來支持貨幣。」他預期，亞洲通脹料於今年第三季見頂，未來會逐步放緩，預期明年第三季區內96%地區的通脹會回到央行的目標水平。

【全文可看此】

二十大新班子出爐對港股影響？ 拆解滙控業績部署，即睇【開市追揸沽】

相關文章：【日圓滙價】日圓曾跌0.9%失守149關　日本干預效用短暫

相關文章：【日圓匯價】交易員估日本入市撑滙價動用300億美元　每百日圓兌港元重上5.3算

記者：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
外滙 新興市場 美滙 貨幣政策 美滙指數 外滙儲備 加息 美國 經濟 通脹

上一篇文章

【科指破底】科指挫5%失守3000關　阿里巴巴挫一成、萬國數據瀉15%　南方兩倍做淡科指ETF大升12%

下一篇文章

【中國經濟】中國第三季GDP按年增長3.9%、固投增長5.7%　16至24歲年青人失業率17.9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息定存】美元1年期定存突破至5.1厘　港元1年期定存4.6厘
【高息定存】美元1年期定存突破至5.1厘　港元1年期定存4.6厘
【美股收市】儲局放風+日本疑似出手干預　道指狂飈748點（不斷更新）
【美股收市】儲局放風+日本疑似出手干預　道指狂飈748點（不斷更新）
【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：幾間規模大且具系統性公司或會倒下　另一個雷曼效應或出現
【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：幾間規模大且具系統性公司或會倒下　另一個雷曼效應或出現
【日圓匯價】交易員估日本入市撑滙價動用300億美元　每百日圓兌港元重上5.3算
【日圓匯價】交易員估日本入市撑滙價動用300億美元　每百日圓兌港元重上5.3算
【恒指夜期+ADR】美滙指數驚天逆轉　夜期收市升191點　滙豐ADR高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美滙指數驚天逆轉　夜期收市升191點　滙豐ADR高3%（不斷更新）
【美國縮表】聯儲局罕有連續5周縮表888億美元　規模跌穿8.8萬億
【美國縮表】聯儲局罕有連續5周縮表888億美元　規模跌穿8.8萬億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款