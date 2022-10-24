▲ 【美元強勢】大摩陳艾亞：強美元不會引發亞洲出現龐大信貸危機 兩大因素支撐美元

美元強勢持續，摩根士丹利亞洲首席經濟學家陳艾亞（Chetan Ahya）認為，亞洲各國現時經濟沒有過熱，資產也未見有錯配，私營企業槓桿水平並不高，而且政府經常帳錄得盈餘，所以現時亞洲基本面明顯較昔日更穩健，料強美元最終不會引發亞洲出現龐大信貸危機。

大摩預期美滙指數會升至118才見頂，陳艾亞接受本報專訪時表示，美元持續上升，意味會為市場帶來更多痛苦（more pain），雖然不少亞洲央行都動用外滙儲備去支撑本土貨幣，緩和跌勢，但與1997/98年亞洲金融風暴比較，現時亞洲央行的外滙實力均大幅提升，更重要是亞洲貿易加權滙率一直穩定地升值，反映區內基本面仍然良好。

「相對於歐元及英鎊，亞洲貨幣貶值更小，而且是次亞幣貶值，純粹因美元升值，並非與資產錯配或高槓桿有關。」

亞洲央行收緊貨幣政策的力度將不如歐美般大

他指，目前兩大因素支撐美元，分別是美國加息預期及非美國家的經濟增長已見頂，預期年底前美元持續上揚，但強美元對亞洲衝擊將不如1997年或2013年般巨大。陳艾亞指，強美元環境下，資金從全球股債市場流出，亞洲資金外流只是其中一例，相信是次資金從亞洲流走的幅度不會像1997年般大。

「亞洲央行收緊貨幣政策的力度，將不如歐美般大，即使亞洲貨幣會面對貶值壓力，但相信亞洲央行不會犧牲經濟增長來支持貨幣。」他預期，亞洲通脹料於今年第三季見頂，未來會逐步放緩，預期明年第三季區內96%地區的通脹會回到央行的目標水平。

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記者：陳韻妍