【中國經濟】中國第三季GDP按年增長3.9%、固投增長5.7%　16至24歲年青人失業率17.9%

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【美元強勢】大摩陳艾亞：強美元不會引發亞洲出現龐大信貸危機 兩大因素支撐美元
國統局公布，中國第三季國內生產總值（GDP）按年增長3.9%，較預期的3.3%為低，首3季GDP按年增長3%，符預期，較上半年加快0.5個百分點。第三季固定資產投資按年增長5.7%，比二季度加快1.5個百分點；9月份固定資產投資按月增長0.53%。
第三季工業增加值按年增長4.8%，較第二季加快4.1個百分點，其中，9月份工業增加值按年增長6.3%，較8月加快2.1個百分點，亦較預期的4.8%為高。
第三季社會消費品零售總額按年增長3.5%，當中9月份社會消費品零售總額按年增長2.5%，較預期的3%為低。
失業率方面，首三季全國城鎮調查失業率平均為5.6%，其中第三季度平均為5.4%，較第二季下降0.4個百分點。外來戶籍人口調查失業率為5.6%，其中外來農業戶籍人口調查失業率為5.5%。16-24歲人口、25-59歲人口調查失業率分別為17.9%、4.7%。
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編輯：陳韻妍