【港股市況】阿里巴巴挫一成　恒指跌逾700點、科指跌逾5%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股低開316點後跌幅擴大，大市跌逾700點，跌穿16000點關口，低見至15471點，創近13年半新低。科技股受壓，科指跌逾5%失守3000點，阿里巴巴 （09988） 跌一成，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌8%及7%。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

即市走勢︰

【10：48】創科 （00669） 破底低見72.7元後，股價最新反彈逆市升近1.5%，高見75.45元。

【10：35】贛鋒鋰業 （01772） 正副董事長擬增持逾3500萬元人民幣股份，贛鋒鋰業股價逆市升1%，高見56.06元。

【10：35】招金 （01818） 股價績後逆市造好，最新升逾4%，高見6.3元。

【10：25】恒指暫最多跌770點，低見15440點，最新跌690點，報15520點，成交已達556億元。科指跌5.8%，報2920點。

【10：23】公用股個別發展，中電 （00002） 、電能 （00006） 逆市升逾1%；煤氣 （00003） 則跌逾1%。

【10：21】【科指破底】科指挫5%失守3000關 阿里巴巴挫一成、萬國數據瀉15% 南方兩倍做空恒生科技ETF大升12%

【10：13】阿里巴巴 （09988） 一度跌一成，破底低見62.4元。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 捱沽，最新跌逾9%破底低見62.9元，大市最新跌逾700點，跌至1500點關口，科指跌5.7%，報2924點。

【10：01】ATM齊跌7%，大市跌幅擴大至600點，跌至15600點關口，科指跌4.7%，報2953點。

【10：00】友邦 （01299） 跌幅擴大至逾4%，破底低見62.9元。

【10：00】【中國經濟】中國第三季GDP按年增長3.9%、固投增長5.7% 16至24歲年青人失業率17.9%

【09：57】恒指最新跌500點，低見15709點。

【09：56】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾6%齊破底；美團 （03690） 跌逾5%。恒指跌約487點，報15730點，科指跌3.7%，報2984點。

【09：49】內房股下挫，中海外 （00688） 跌逾4%；潤地 （01109） 跌近4%；碧桂園 （02007） 跌近7%，破底低見1.32元；雅居樂 （03383） 跌逾4%；龍湖 （00960） 跌逾7%，破底低見17.64元。

【09：47】長汽 （02333） 績後升幅擴大至6%，高見8.15元。

【09：45】滙豐 （00005） 逆市向好升0.6%，中移動 （00941） 跌0.1%；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌逾2%。

【09：41】【復星系】復星終止與穆迪商業合作 並停止提供相關信息 股價跌逾1%

【09：39】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾7%，破底低見64.1元。

【09：38】藥明生物 （02269） 逆市升逾1%，早段高見43.1元。

【09：36】大市低位反彈約200點，最新跌幅收窄至247點，報15963點。

【09：34】恒指開市後曾跌最多451點，低見15759點，最新跌約340點，報15870點；科指跌2.6%，報3020點。

【09：30】ATM開市後跌逾3%至4%。

【09：28】譚仔 （02217） 發盈警，股價低開0.5%，開報1.84元破底。

【盈警｜餐飲股】譚仔國際發盈警 料中期少賺最多45%、疫情拖累業務表現

【09：25】中國油氣控股 （00702） 復牌高開21%，開報0.16元。

【09：25】【業績｜資源股】紫金礦業彈高3% 第三季純利按年跌13.2%至40.4億人幣

【09：24】【業績｜汽車股】長汽高開3% 第三季純利按年升81% 受惠車型盈利能力增加

【09：22】阿里巴巴 （09988） 跌逾5%，美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%，恒指跌穿16000點關口，低開316點，開報15894點，科指跌3.2%，報3001點。

【09：13】期指開報16222點，升37點。

【08：47】【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市 並調查股價暴升暴跌原因

【08：45】百勝中國 （09987） 今日於聯交所的第二上市地位轉換為主要上市將生效，並將於聯交所及紐交所雙重主要上市。

【港股通】百勝中國轉主要上市首日、即納上交所港股通 與B站、阿里巴巴納北水標準不同？

【08：42】中國油氣控股 （00702） 今早復牌。中國油氣公布於上周五（21日）與江西九豐能源就作為潛在認購方訂立諒解備忘錄，九豐能源可能認購該集團不少於50%及不多於75%股權的新股。

【08：33】恒指黑期升約280點，報16489點；道指期貨升159點，報31282點。

【08：30】【大行看法】摩通許長泰：港股業績期未必有驚喜 中港股市待明年顯著反彈

【07：57】【生科股】艾美疫苗料明年上半年開始凍乾人用狂犬病疫苗第3期臨床試驗

【07：55】【鋰電股】贛鋒鋰業正副董事長擬斥最少3500萬元人民幣增持A股

【07：45】【大行看法】光銀林樵基：港股短期難言見底 本地銀行股受惠息差擴闊

【07：45】港股ADR收報16436點，升224點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42.73元，較港收市價高1.18元或2.9%。騰訊 （00700） ADR折合報234.86元，較港收市價高2.06元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報70.82元，較港收市價高1.22元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美股上周五造好，儲局綫人指儲局加息步伐可能放緩，刺激美債息急跌，其後是日本疑似出手，將日圓在一個半小時內，從151.64抽升至146.23，挾升3.6%，美滙美債息齊跌，刺激美股大升。道指上周五升748點，報31082點，納指升244點或2.31%，報10859點，標指升86點，報3752點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩