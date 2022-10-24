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專題:退休理財

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【港股市況】北水錄近67億元淨流入　騰訊淨流入逾30億元　恒指夜期升78點（不斷更新）

股市 18:30 2022/10/24

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北水在港股大跌日仍錄得66.9億元淨流入，連續13日錄得淨流入。當中主力吸騰訊 （00700） ，淨流入達30.6億元，李寧 （02331） 及小米 （01810） 分別錄得2.6億元及1.6億元淨流入；淨流出方面，美團 （03690） 及中國神華 （01088） 分別錄得3.7億元及3.2億元淨流出。

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恒指大跌1030點　滙豐長建逆市升

港股創逾13年低，全日大跌逾1000點，險守15000點關口。科技股受壓，美團 （03690） 挫近15%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾11%。滙豐 （00005） 逆市升逾1%；長建 （01038） 升逾4%，為表現最好藍籌。恒生指數低開316點，其後跌幅逐步擴大，恒指半日跌809點，午後跌勢加劇，尾市曾跌最多1128點，低見15082點，恒指全日大跌1030點，收報15180點，成交1617.5億元。科指挫9.7%，報2801點。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
滙豐 42.10 +1.3 +17 8
創科實業 76.05 +2.3 +4 16
中電 52.50 +1.4 +2 15
阿里巴巴 61.65 -11.4 -128 17
騰訊 206.20 -11.4 -131 7
美團 120.60 -14.8 -161 -25

財經日誌︰

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    +16
    +15

即市走勢︰

【16：09】科技股受壓，美團 （03690） 挫近15%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾11%。滙豐 （00005） 逆市升逾1%；長建 （01038） 升逾4%，為表現最好藍籌。恒指創逾13年低，全日大跌1030點，收報15180點，成交1617.5億元。科指挫9.7%，報2801點。

【16：00】恒指U盤前跌1015點，報15195點。

【15：29】恒指尾市跌幅擴至1100點，一度跌穿15100點水平，低見15098點。科指大挫10.2%，報2784點。

【15：13】ATM齊挫逾一成，其中美團 （03690） 跌逾13%；阿里巴巴 （09988） 跌逾11%，騰訊 （00700） 跌10.2%。

【15：05】滙豐 （00005） 最新升2%，高見42.4元，成交12.6億元。

【15：00】歐洲股市開市，滙豐 （00005） 升幅擴至1%，至42元關口。

【14：56】港交所 （00388） 最新挫一成，破底低見226.2元。

【14：54】【商業數據通】金管局正式推出「商業數據通」 　李達志：推動銀行與數據提供方多邊數據共享

【14：49】大市跌幅再擴大至1000點；科指跌9%。

【14：40】【中概股】百勝中國跌7%　今日轉為主要雙重上市　CEO：獲納滬深港通冀增股票流動性

【14：28】【跌市強股】恒指瀉千點　6藍籌仍升錄得升幅、長建升近3%

【14：22】港股短綫由低位反彈逾100點，恒指跌幅略收窄至944點，報15266點，午後曾跌最多1068點，低見15142點；科指跌8.2%，報2847點。

【14：20】【科指破底】科指午後挫逾8%失守2900關　美團京東挫12%、萬國數據瀉18%　南方兩倍做淡科指ETF大升17%

【13：56】美團挫逾13%，阿里巴巴跌11%，騰訊跌逾9%，滙豐逆市靠穩，恒指午後跌幅擴大至1000點，科指挫逾8%。

【13：31】大市跌幅擴大至900點，低見15302點，成交增至940億元。科指跌7.5%，報2868點。

【13：30】港股挫逾800點、科指跌逾7%　投資者未懼跌市、阿里巴巴騰訊分別出現千個買盤排隊撈底

【13：15】美團 （03690） 午後跌12%；阿里巴巴 （09988） 挫一成；騰訊 （00700） 跌逾8%。

【13：12】長建 （01038） 逆市升逾3%，高見36.45元，暫為表現最好藍籌。

【13：10】大市午後續尋底，恒指最新跌約840點，報15370點；科指跌6.9%，報2886點。

【13：08】滙豐 （00005） 午後升0.7%，報41.85元。

【13：01】中海外 （00688） 績後跌近7%；潤地 （01109） 亦跌近7%；碧桂園 （02007） 跌逾7%；雅居樂 （03383） 跌逾6%；龍湖 （00960） 挫逾11%。

【13：00】恒指午後初段跌約784點，報15425點。科指跌6.6點，報2898點。

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、中海油田服務、太古A

【12：30】【業績｜國企內房】中海外第三季收入按年跌6成　經營溢利18億

【12：15】【業績｜航運股】海豐國際首九個月收入增59%　集裝箱平均運費升55%

【12：07】【大行報告】快手挫9%再創上市低　　野村：第3季收入或會低於市場預期、大削目標價38%至48元

【12：00】恒指半日大跌809點，報15401點，半日成交已達814.5億元。科指跌6.7%，報2894點。ATM跌逾8%至11%，滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.1%；友邦 （01299） 挫逾7%；港交所 （00388） 亦跌半成。

【11：51】【大行看法】富瑞：泡泡瑪特Pop Mart銷售額跌勢料持續至明年上半年、股價跌一成　降級兼削目標價62%

【11：48】美團挫逾11%，阿里巴巴跌一成，騰訊跌逾8%，恒指跌800點，科指挫逾6%。

【11：48】恒指跌800點，低見15410點；科指跌6.6%，報2895點。

【11：44】美團 （03690） 最新跌逾11%，低見125.2元，京東 （09618） 挫逾一成破底低見145.2元。阿里巴巴 （09988） 跌逾9%，破底低見62元；騰訊 （00700） 跌近8%，破底低見211.6元；小米 （01810） 跌近6%。

【11：43】【港元拆息】1個月HIBOR升穿3厘、創14年高　1年期創16年高

【11：42】恒指中午收市前跌近800點，報15435點，跌775點；科指跌6.6%，報2898點。

【11：34】滙豐 （00005） 股價逆市向好，升0.4%，報41.7元。ATM分別跌逾7%至一成，三股已合共拖低大市累300點。

【11：31】內地股市半日向下，上證跌0.9%；深證跌0.7%；創業板指跌1.2%。

【11：17】三大造車新勢力破底，小鵬汽車 （09868） 挫一成，破底低見28元；蔚來 （09866） 跌逾7%，破底低見78元；理想汽車 （02015） 跌近5%，破底低見63.8元。

【11：09】金山軟件 （03888） 股價逆市向上，升逾1%高見22.85元。

【10：59】【互聯網數據】9月騰訊《王者榮耀》全球吸金近15億美元　按月跌14%

【10：56】大市跌幅略為收窄至近700點，最新跌673點，報15535點，科指跌5.6%，報2926點。

【10：54】阿里巴巴 （09988） 、美團 （3690） 、京東 （09618） 分別跌逾8%，騰訊 （00700） 跌逾6%；小米 （01810） 跌近6%，已算是ATMXJ中表現最好。

【10：48】創科 （00669） 破底低見72.7元後，股價最新反彈逆市升近1.5%，高見75.45元。

【10：35】贛鋒鋰業 （01772） 正副董事長擬增持逾3500萬元人民幣股份，贛鋒鋰業股價逆市升1%，高見56.06元。

【10：35】招金 （01818） 股價績後逆市造好，最新升逾4%，高見6.3元。

【10：25】恒指暫最多跌770點，低見15440點，最新跌690點，報15520點，成交已達556億元。科指跌5.8%，報2920點。

【10：23】公用股個別發展，中電 （00002） 、電能 （00006） 逆市升逾1%；煤氣 （00003） 則跌逾1%。

【10：21】【科指破底】科指挫5%失守3000關　阿里巴巴挫一成、萬國數據瀉15%　南方兩倍做空恒生科技ETF大升12%

【10：13】阿里巴巴 （09988） 一度跌一成，破底低見62.4元。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 捱沽，最新跌逾9%破底低見62.9元，大市最新跌逾700點，跌至1500點關口，科指跌5.7%，報2924點。

【10：01】ATM齊跌7%，大市跌幅擴大至600點，跌至15600點關口，科指跌4.7%，報2953點。

【10：00】友邦 （01299） 跌幅擴大至逾4%，破底低見62.9元。

【10：00】【中國經濟】中國第三季GDP按年增長3.9%、固投增長5.7%　16至24歲年青人失業率17.9%

【09：57】恒指最新跌500點，低見15709點。

【09：56】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾6%齊破底；美團 （03690） 跌逾5%。恒指跌約487點，報15730點，科指跌3.7%，報2984點。

【09：49】內房股下挫，中海外 （00688） 跌逾4%；潤地 （01109） 跌近4%；碧桂園 （02007） 跌近7%，破底低見1.32元；雅居樂 （03383） 跌逾4%；龍湖 （00960） 跌逾7%，破底低見17.64元。

【09：47】長汽 （02333） 績後升幅擴大至6%，高見8.15元。

【09：45】滙豐 （00005） 逆市向好升0.6%，中移動 （00941） 跌0.1%；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌逾2%。

【09：41】【復星系】復星終止與穆迪商業合作　並停止提供相關信息　股價跌逾1%

【09：39】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾7%，破底低見64.1元。

【09：38】藥明生物 （02269） 逆市升逾1%，早段高見43.1元。

【09：36】大市低位反彈約200點，最新跌幅收窄至247點，報15963點。

【09：34】恒指開市後曾跌最多451點，低見15759點，最新跌約340點，報15870點；科指跌2.6%，報3020點。

【09：30】ATM開市後跌逾3%至4%。

【09：28】譚仔 （02217） 發盈警，股價低開0.5%，開報1.84元破底。

【盈警｜餐飲股】譚仔國際發盈警　料中期少賺最多45%、疫情拖累業務表現

【09：25】中國油氣控股 （00702） 復牌高開21%，開報0.16元。

【09：25】【業績｜資源股】紫金礦業彈高3%　第三季純利按年跌13.2%至40.4億人幣

【09：24】【業績｜汽車股】長汽高開3%　第三季純利按年升81%　受惠車型盈利能力增加

【09：22】阿里巴巴 （09988） 跌逾5%，美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%，恒指跌穿16000點關口，低開316點，開報15894點，科指跌3.2%，報3001點。

【09：13】期指開報16222點，升37點。

【08：47】【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市　並調查股價暴升暴跌原因

【08：45】百勝中國 （09987） 今日於聯交所的第二上市地位轉換為主要上市將生效，並將於聯交所及紐交所雙重主要上市。

【港股通】百勝中國轉主要上市首日、即納上交所港股通　與B站、阿里巴巴納北水標準不同？

【08：42】中國油氣控股 （00702） 今早復牌。中國油氣公布於上周五（21日）與江西九豐能源就作為潛在認購方訂立諒解備忘錄，九豐能源可能認購該集團不少於50%及不多於75%股權的新股。

【08：33】恒指黑期升約280點，報16489點；道指期貨升159點，報31282點。

【08：30】【大行看法】摩通許長泰：港股業績期未必有驚喜　中港股市待明年顯著反彈

【07：57】【生科股】艾美疫苗料明年上半年開始凍乾人用狂犬病疫苗第3期臨床試驗　

【07：55】【鋰電股】贛鋒鋰業正副董事長擬斥最少3500萬元人民幣增持A股

【07：45】【大行看法】光銀林樵基：港股短期難言見底　本地銀行股受惠息差擴闊

【07：45】港股ADR收報16436點，升224點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42.73元，較港收市價高1.18元或2.9%。騰訊 （00700） ADR折合報234.86元，較港收市價高2.06元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報70.82元，較港收市價高1.22元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五造好，儲局綫人指儲局加息步伐可能放緩，刺激美債息急跌，其後是日本疑似出手，將日圓在一個半小時內，從151.64抽升至146.23，挾升3.6%，美滙美債息齊跌，刺激美股大升。道指上周五升748點，報31082點，納指升244點或2.31%，報10859點，標指升86點，報3752點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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