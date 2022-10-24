▲ 【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市 並調查股價暴升暴跌原因

據《路透》引述律師及銀行界IPO相關人士報道，美國納斯達克已經剎停至少4家小型中國公司的上市準備工作，並同時調查這類上市後股價暴升暴跌等現象。

報道引述美國當地律師表示，納斯達克已告知他們不會容許某些IPO上市，直至他們確定今年初某些中資企業上市發行的異常交易活動前為止。同時，納斯達克從9月中旬開始向小型中資IPO待批企業的顧問著手調查，包括詢問若干問題，如現有股東的身分、居住地點、投資金額，及有否獲得免息貸款以便參與買賣。

報道指出，涉事中資公司的集資額一般少於5000萬美元，但上市後升幅可高達20倍，但數天後卻又暴跌，令不少敢於投資細價股的投資者損失慘重。消息人士表示，股價的短線急升是少數海外投資者造成，他們隱藏身分，搶購新股發行時的大多數股票，營造需求旺盛的錯覺。

不過，直至目前為止，美國證券交易委員會（SEC）及其他美國金融監管機構尚未成功起訴此類「操控股價」的案例，因迄今為止，中企及海外銀行家一直有效秘密推行相關計劃。

今年中兩家「港產企業」尚乘數科（美：HKD）及智富融資（美：MEGL）到美國掛牌，股價走勢大起大落。尚乘數科以7.8美元掛牌，股價半個月內一度瘋炒至2555.3美元，狂升320多倍，一度成全球9大市值公司，當時市值更超越港股股王騰訊 （00700） 、facebook母公司Meta、台積電等，惟現卻急回至27.98美元，自高位跌近99%。

另外，智富融資以4美元上市，上市兩日股價曾一度急升至249.94美元，急升逾60倍，惟現時股價僅為2.78美元，破發之餘又自高位跌近99%。事件因而引起美國監管機構注意，並表示會密切監察幕後原因。

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編輯：姚卓然