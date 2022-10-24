▲ 【生科股】艾美疫苗料明年上半年開始凍乾人用狂犬病疫苗第3期臨床試驗

艾美疫苗 （06660） 公布，公司之全資附屬公司寧波榮安生物藥業於近日取得國家藥品監督管理局藥品審評中心關於凍乾人用狂犬病在研疫 苗（無血清Vero細胞）的藥物臨床試驗批准通知書，並計劃於2023年上半年啟動該在研疫苗的III期臨床試驗。

相較目前的人用狂犬病疫苗（Vero細胞），公司的凍乾人用狂犬病在研疫苗（無 血清Vero細胞）能夠避免與在生產中使用血清有關的生物安全風險，有望提高安全性及免疫原性並減少不良副作用。此外，用於培養Vero細胞的溶液是人工合成 的，因此與血清相比具有更高的穩定性且成分具有一致性，進而提高批間一致性。

公司指，於2021年，按批簽發量及銷售收入計，公司是全球及中國第二大人用狂犬病疫苗供應商。公司的人用狂犬病疫苗（Vero細胞）為主要產品之一，在市場上佔據領先地位。

公司計劃於2025年或之後推出三種新型人用狂犬病疫苗 （包括人用狂犬病在研疫苗（無血清Vero細胞）、mRNA人用狂犬病在研疫苗及人 用狂犬病在研疫苗（人二倍體細胞）），以繼續幫助公司鞏固市場領導地位，並提高在中國人用狂犬病疫苗市場的市場份額。

狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性腦炎，通常通過受感染動物的叮咬進入人體。 典型症狀包括傷口疼痛或極度不適、發熱、麻痺、神志不清、抽搐及怕水。狂犬病病毒的潛伏期一般為1至3個月。疾病發作後，通常在7至10天內死亡。狂犬病 是一種高風險疾病，沒有有效的治療方法，但暴露於病毒後可以通過疫苗預防。

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編輯：姚卓然