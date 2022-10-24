【英鎊走勢】約翰遜退選　英鎊兌港元曾撲9算、英10年期債息月內低位

▲ 【英鎊走勢】約翰遜退選 英鎊兌港元曾撲9算

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，不會參與英國保守黨新黨魁選舉。隨約翰遜無意爭逐相位，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）出任英國新首相呼聲高唱入雲。英國政局短線確定性提高，英國匯市、債市回穩。

英鎊持續反彈，一度升0.9%，兌美元高見1.1409，兌港元高見8.9537，其後升勢回順。至香港時間周一下午5時30分，每英鎊兌美元報1.1308，兌港元則報8.882。

債市方面，英國10年期政府債息一度跌穿3.8厘，為月內低位，反映債價回升。至下午5時，英國10年債息報3.888厘，日內跌0.165厘；英國3年期政府債息報3.578厘，日內跌0.188厘。

約翰遜：有信心選舉勝選 但不是正確做法

根據最新聲明，約翰遜表示，這不是好時機。他指，「已接觸兩個主要競爭對手辛偉誠及莫佩琳（Penny Mordaunt），希望就國家利益而一起合作，但遺憾的是未能做到這一點。」

約翰遜聲明續指，「我好有機會在保守黨的選舉中獲勝，並返回唐寧街，但在最近幾日，我遺憾地得出結論，這不是正確的做法，你不能有效管治，除非在國會有一個團結的政黨。」

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記者：譚志偉