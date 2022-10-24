【大行看法】光銀林樵基：港股短期難言見底　本地銀行股受惠息差擴闊

歐洲央行、美國聯儲局及英倫銀行未來兩周將先後進行議息會議，光銀國際董事總經理林樵基認為議息會議和即將公布的經濟數據將令股票市場未來兩星期的波動加劇，在未有催化劑出現下，港股短期難言見底。

低位未有催化劑助反彈

林樵基指，聯儲局上一次議息前有通漲數據公布，隨即令股市出現顯著波動。本周美國將公布PCE物價指數，內地第三季GDP仍未公布，或市場正密切注視相關經濟數據。

他坦言恒指現水平難言見底，需要催化劑推動大市，惟市場最關心的內地防疫政策短期不會放寬，令大市在低位也無力反彈。

本地銀行股受惠息差擴闊

板塊方面，他認為對息口敏感的科技股早前累積升幅太多，有調整實屬正常。現時估值仍高，但正是篩選優質科技股的時機，看那隻股份不受加息影響。

林樵基預期年底前加息周期仍會持續，與利率有關的股份會較具投資價值，如受惠息差擴闊的本地銀行股，盈利狀況會有改善，反而國際銀行股或受英鎊等貨幣的滙率影響。另外，息率較高的內地電訊股由於受經濟放緩影響較少，亦值得留意。

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編輯：葉志偉