  • 25°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 00:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】孫東：香港成國際創科中心屬「背水一戰」

宏觀解讀 23:17 2022/10/23

分享：

分享：

【香港經濟】孫東：香港成國際創科中心屬「背水一戰」

創新科技及工業局局長孫東出席電台節目時指，香港只有近幾年機會發展創科，形容發展香港成國際創新科技中心為「背水一戰」。

孫東指，政府過往投放於創科資金並不多，上屆政府投放1500億元主要作基建，而非科研，不存在「燒錢」說法，期望當局在科研投入較上屆政府增加，但在財赤、醫療及社會福利開支龐大下，不期望政府大幅增加科研投入。

期望10年後製造業GDP能達雙位數

孫東形容政府近日就引入創科企業接洽，為「襄王有夢，神女有心」，期望企業帶同訂單來港後兩三年內投產，不過最困難為提供足夠土地予有關企業。 孫東指引進創科企業並無先例，將引進100間企業視作目標；透露製造業是衡量一個地方創科發展重要指標，惟製造業現僅佔本地GDP的1%，期望10年後增至雙位數。

本地經濟方面，孫東認為，《施政報告》亦對本土經濟給予大量扶助，如「再工業化資助計劃」，每間企業將獲資助10條生產線，資助額可達1.5億元，資助人才亦可從4人增至40人，最高可再獲得5000萬元資助。

科研商品化仍具較大空間

「產學研1+計劃」方面，政府計劃以100億元資助多於100隊科研團隊將其成果生產，孫東稱，本港擁有很強的基礎科研能力，具備「從零到一」的突破力，但「從一到N」商品化過程上，仍具大發展空間，相信與過往政府欠清晰政策有關。遴選項目時，將視乎團隊的商品化經驗、市場價值及吸引資金能力，亦會與大學合作揀選，亦期望海外大學亦可合作。

地緣政治下香港具吸引人才優勢

孫東表示，香港屬「外向型經濟」，美國推「友岸外包」對本港定有影響，不排除一些歐美企業或人員，對與香港合作「猶豫」或「觀望」，又指政府以往推出的大型項目，已遇到相關問題。孫東認為，外國並非「鐵板」，香港仍有不少機遇，在地緣政治下，許多在外華人科學家希望回國，香港可發揮國際化優勢，吸引大批人才。

【理財要貼地】 原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略

相關文章：

【施政報告2022】香港投資管理公司起動資金620億元　財政司辦公室：金管局在公司成立初期提供支援

【施政報告2022】李家超：樓市辣招仍有存在價值、樓價要很小心處理　會動態留意樓市變化

編輯：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 經濟 創新科技及應用 基建 創新科技及工業局 孫東 GDP 施政報告

下一篇文章

【美股一周前膽】美股步入業績高峰期　微軟蘋果齊放榜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】儲局放風+日本疑似出手干預　道指狂飈748點（不斷更新）
【美股收市】儲局放風+日本疑似出手干預　道指狂飈748點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美滙指數驚天逆轉　夜期收市升191點　滙豐ADR高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美滙指數驚天逆轉　夜期收市升191點　滙豐ADR高3%（不斷更新）
【日圓匯價】交易員估日本入市撑滙價動用300億美元　每百日圓兌港元重上5.3算
【日圓匯價】交易員估日本入市撑滙價動用300億美元　每百日圓兌港元重上5.3算
【美國縮表】聯儲局罕有連續5周縮表888億美元　規模跌穿8.8萬億
【美國縮表】聯儲局罕有連續5周縮表888億美元　規模跌穿8.8萬億
【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：幾間規模大且具系統性公司或會倒下　另一個雷曼效應或出現
【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：幾間規模大且具系統性公司或會倒下　另一個雷曼效應或出現
【高息定存】美元1年期定存突破至5.1厘　港元1年期定存4.6厘
【高息定存】美元1年期定存突破至5.1厘　港元1年期定存4.6厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款