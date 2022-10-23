▲ 【香港經濟】孫東：香港成國際創科中心屬「背水一戰」

創新科技及工業局局長孫東出席電台節目時指，香港只有近幾年機會發展創科，形容發展香港成國際創新科技中心為「背水一戰」。

孫東指，政府過往投放於創科資金並不多，上屆政府投放1500億元主要作基建，而非科研，不存在「燒錢」說法，期望當局在科研投入較上屆政府增加，但在財赤、醫療及社會福利開支龐大下，不期望政府大幅增加科研投入。

期望10年後製造業GDP能達雙位數

孫東形容政府近日就引入創科企業接洽，為「襄王有夢，神女有心」，期望企業帶同訂單來港後兩三年內投產，不過最困難為提供足夠土地予有關企業。 孫東指引進創科企業並無先例，將引進100間企業視作目標；透露製造業是衡量一個地方創科發展重要指標，惟製造業現僅佔本地GDP的1%，期望10年後增至雙位數。

本地經濟方面，孫東認為，《施政報告》亦對本土經濟給予大量扶助，如「再工業化資助計劃」，每間企業將獲資助10條生產線，資助額可達1.5億元，資助人才亦可從4人增至40人，最高可再獲得5000萬元資助。

科研商品化仍具較大空間

「產學研1+計劃」方面，政府計劃以100億元資助多於100隊科研團隊將其成果生產，孫東稱，本港擁有很強的基礎科研能力，具備「從零到一」的突破力，但「從一到N」商品化過程上，仍具大發展空間，相信與過往政府欠清晰政策有關。遴選項目時，將視乎團隊的商品化經驗、市場價值及吸引資金能力，亦會與大學合作揀選，亦期望海外大學亦可合作。

地緣政治下香港具吸引人才優勢

孫東表示，香港屬「外向型經濟」，美國推「友岸外包」對本港定有影響，不排除一些歐美企業或人員，對與香港合作「猶豫」或「觀望」，又指政府以往推出的大型項目，已遇到相關問題。孫東認為，外國並非「鐵板」，香港仍有不少機遇，在地緣政治下，許多在外華人科學家希望回國，香港可發揮國際化優勢，吸引大批人才。

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編輯：宋佩恩