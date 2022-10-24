【大行看法】摩通許長泰：港股業績期未必有驚喜　中港股市待明年顯著反彈

恒指逐步迫近萬六關，本周更要面對外圍加息陰霾，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為歐洲央行加息0.75厘勢在必行，企業低增長持續下，港股業績期亦未必會有驚喜，但認為待中國經濟復甦後，中港股市明年會有顯著反彈。

企業盈利未來一至兩季或持續低增長

許長泰指市場將亞洲地區企業盈利進一步調低，故港股上周續跌，是因為企業盈利未見起色，預期低增長甚至負增長的環境或會再維持3至6個月。他認為中港市場在基本因素及估值方面仍然合理，問題是市場仍在憧憬內地何時放寬防疫政策，或要等到明年春天才有消息。

他預期防疫政策若有所放寬，中國經濟將先苦後甜，會出現未來12個月重新將資金投入股市的窗口，中港市場會相對樂觀，兩地股市明年會有反彈。

科技股若持貨需承受短期波動

許長泰表明現階段到年底會保持保守資產配置，但認為現金跑贏資產表現的時間不會太長，中長期仍是以股票配合債券等固定收益作配置，防守性的股份可選擇盈利波動不大的公用股和必須消費品股。

至於較多投資者關心的科技股，許長泰指增長型股份如平台經濟概念、再生能源和電動車板塊等，在經濟反彈時會率先受惠，惟持貨的投資者或要「坐貨」1至2年，需要承受短期波動。

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編輯：葉志偉