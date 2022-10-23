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【美股一周前膽】美股步入業績高峰期　微軟蘋果齊放榜

宏觀解讀 21:24 2022/10/23

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【美股一周前膽】美股步入業績高峰期　微軟蘋果齊放榜

近期公布業績的美股表現普遍勝預期，美股上周亦累升近4.9%，本周進入放榜高峰期，多隻重磅股季績將會出爐，當中微軟（美︰MSFT）及蘋果（美︰AAPL）等大型科技股最新業績將成為市場焦點。

瑞信料微軟業績下滑

微軟周二（25日）收市後公布季績，公司上周證實在多個部門進行裁員，人數不足1000人。瑞信亦下調對公司業績預測，指數據顯示全球個人電腦市場出貨量按年減少，出現歷史性放緩，高庫存和經濟不確定性或令集團個人電腦業務出現20年來最大幅下滑。

市場預期周四（27日）收市後公布季績的蘋果，季度收入將按年升6.6%至889億美元，每股盈利或按年升2%至1.27美元，摩根士丹利認為蘋果季績或好過市場預期， iPhone、iPad 等產品生產穩定，iPhone交貨的前置時間（lead time）仍然很長，原材料供應問題亦得到緩解，為業績奠定良好基礎。

PCE物價指數成通漲重要指標

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為美股等成熟市場的股份雖然估值不算貴，但現時仍有盈利下調風險，故未來兩至三個月仍然對美股保持謹慎態度。他指聯儲局加息若愈急，對股票和債券的下行壓力亦會顯著增加。

聯儲局11月初公布議息結果前，美國周五（28日）公布的PCE物價指數，估計會成為當局解讀通漲的重要指標。由於房屋價格在該數據的比重較少，往往更能反映真實通脹情況，市場預期9月PCE將按年升6.3%，較8月的6.2%進一步上升。

此外，美國本周亦會公布10月標普全球美國製造業PMI，預期為51，較9月52輕微下跌，仍處於榮枯綫之上。美國第三季GDP會在周四公布，預期按季升2.3%，扭轉第二季的負增長。

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編輯：葉志偉

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美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 蘋果（Apple，美：AAPL） 大行報告 許長泰 經濟 股票 美國聯儲局 PMI 通脹

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