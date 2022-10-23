【用戶私隱】Carousell共260萬帳戶資料遭外洩 黑客在暗網以1000美元轉售

總部設在新加坡的二手產品買賣平台旋轉拍賣（Carousell）發生的用戶資料洩露事件。共260萬用戶資料，遭人於暗網上以1,000美元（約7,850港元）的價格出售。

據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報道，黑客於10月12日上傳了共2GB的資料，內容包括用戶名稱、姓名、電郵地址、手機號碼、所屬國家或地區、帳戶創建日期和關注者數量。黑客表示只會出售五份資料副本，而截至周六（22日）已售出兩份。

黑客表示，有關資料是通過系統漏洞取得的，該漏洞使他們取得Carousell系統的部分訪問控制權。



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Carousel兩日後證實事件，並向用戶確保信用卡或支付相關信息沒有遭到洩露，並已修復漏洞。

Carousell發言人周五（21日）表示，有195萬用戶帳戶受到影響，已聯繫了所有受影響的用戶，並建議他們注意任何網絡釣魚電子郵件或短信，不要回覆任何要求提供密碼等私隱信息。

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撰文：黃苑筠

總部設在新加坡的二手產品買賣平台旋轉拍賣（Carousell）發生的用戶資料洩露事件。共260萬用戶資料，遭人於暗網上以 1,000 美元（約合 4,738 令吉）的價格出售。

據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報道，黑客於10月12日上傳了共2GB的資料，內容包括用戶名稱、姓名、電郵地址、手機號碼、所屬國家或地區、帳戶創建日期和關注者數量。黑客表示只會出售五份資料副本，而截至周六（22日）已售出兩份。

黑客表示，有關資料是通過系統漏洞取得的，該漏洞使他們取得Carousell系統的部分訪問控制權。

Carousel兩日後證實事件，並向用戶確保信用卡或支付相關信息沒有遭到洩露，並已修復漏洞。

Carousell發言人周五（21日）表示，有195萬用戶帳戶受到影響，已聯繫了所有受影響的用戶，並建議他們注意任何網絡釣魚電子郵件或短信，不要回覆任何要求提供密碼等私隱信息。