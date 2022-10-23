  • 24°C
香港時間 : 20221023日 (週日) 21:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【能量飲料】Red Bull創辦人馬特希茨去世 享年78歲

環球政經 20:04 2022/10/23

分享：

分享：

奧地利首富、能量飲料紅牛（Red Bull）創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）周六（22日）逝世，享年78歲。

馬特希茨於1984年泰國華裔企業家許書標（Chaleo Yoovidhya）合作創立了能量飲料公司紅牛。在紅牛成功後，他開始在體育賽事上投入巨資，並以買下了福特汽車手中的一級方程式（F1）賽車隊「捷豹F1車隊」，更名為「紅牛車隊（Red Bull Racing）」。2022年，他以估計274億美元淨資產登上「福布斯」奧地利首富。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

奧地利F1賽車紅牛車隊隊長Christian Horner在參加美國大獎賽前夕，宣布了馬特希茨的死訊，「我們非常悲痛地得知馬特希茨的死訊，他是一個不可思議的人，他喜歡一級方程式。作為一個團隊，我們欠他很多，他最想要的就是看到他的兩支車隊 今天在排位賽中獲勝，我的心與他的家人同在。」

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
F1 汽車 奧地利

上一篇文章

【用戶私隱】Carousell共260萬帳戶資料遭外洩 黑客在暗網以1000美元轉售

下一篇文章

【英國大選】已獲足夠提名 英國前財相辛偉誠宣布競選首相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）
【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）
【美股焦點】蘋果官方宣布 設計總監漢基將離仼
【美股焦點】蘋果官方宣布 設計總監漢基將離仼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款