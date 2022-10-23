【能量飲料】Red Bull創辦人馬特希茨去世 享年78歲

奧地利首富、能量飲料紅牛（Red Bull）創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）周六（22日）逝世，享年78歲。

馬特希茨於1984年泰國華裔企業家許書標（Chaleo Yoovidhya）合作創立了能量飲料公司紅牛。在紅牛成功後，他開始在體育賽事上投入巨資，並以買下了福特汽車手中的一級方程式（F1）賽車隊「捷豹F1車隊」，更名為「紅牛車隊（Red Bull Racing）」。2022年，他以估計274億美元淨資產登上「福布斯」奧地利首富。

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奧地利F1賽車紅牛車隊隊長Christian Horner在參加美國大獎賽前夕，宣布了馬特希茨的死訊，「我們非常悲痛地得知馬特希茨的死訊，他是一個不可思議的人，他喜歡一級方程式。作為一個團隊，我們欠他很多，他最想要的就是看到他的兩支車隊 今天在排位賽中獲勝，我的心與他的家人同在。」

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撰文：黃苑筠