Taylor Swift新歌歌詞別有玄機？歌迷估暗示秘密流產

美國樂壇天后Taylor Swift上周推出第10張專輯《Midnights》,其中一首歌的歌詞打動人心。不少歌迷於網上討論,認為這首歌的歌詞別有玄機,覺得Taylor Swift可能是暗示自己曾經秘密流產。

Taylor Swift專輯内的這首新歌《Bigger Than The Whole Sky》,歌詞描述:

我觸碰的每一樣東西都充斥著悲傷。因為一切已結束,全部流到大海。 (Every single thing I touch becomes sick with sadness.Cause it’s all over now, all out to sea.)

另一句提到:

再見,再見,再見。你曾經大過整片天空。 (Goodbye, goodbye, goodbye. You were bigger than the whole sky.)

更有一句指:

是因為我沒有禱告才有甚麼力量帶走了你?每件即將來臨的事都化為灰燼。 (Did some force take you bеcause I didn’t pray? Every single thing to come has turned into ashes.)

Taylor Swift沒有在歌詞明確描述,是否根據自己的親身經歷創作這首歌。但歌迷指歌詞使人心碎,覺得她可能曾經歷秘密流產。

其中一名歌迷於Twitter留言:

Taylor Swift是不是因為流產,寫下這個比天空更大的故事? (Did Taylor Swift write ‘Bigger than the whole sky’ about a miscarriage because 😢,)

更有部分歌迷表示,這首歌將女性流產時的感受刻畫得非常到肉,警告曾有同類經歷的女性要做好心理準備再聽這首歌。

Taylor Swift與英國演員Joe Alwyn自2016年起拍拖,今年6月有指兩人已經訂婚,但雙方沒有證實這個消息。

