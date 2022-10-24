Taylor Swift新歌歌詞別有玄機？歌迷估暗示秘密流產

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美國樂壇天后Taylor Swift上周推出第10張專輯《Midnights》，其中一首歌的歌詞打動人心。不少歌迷於網上討論，認為這首歌的歌詞別有玄機，覺得Taylor Swift可能是暗示自己曾經秘密流產。
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Taylor Swift專輯内的這首新歌《Bigger Than The Whole Sky》，歌詞描述：
我觸碰的每一樣東西都充斥著悲傷。因為一切已結束，全部流到大海。
(Every single thing I touch becomes sick with sadness.Cause it’s all over now, all out to sea.)
另一句提到：
再見，再見，再見。你曾經大過整片天空。
(Goodbye, goodbye, goodbye. You were bigger than the whole sky.)
更有一句指：
是因為我沒有禱告才有甚麼力量帶走了你？每件即將來臨的事都化為灰燼。
(Did some force take you bеcause I didn’t pray? Every single thing to come has turned into ashes.)
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Taylor Swift沒有在歌詞明確描述，是否根據自己的親身經歷創作這首歌。但歌迷指歌詞使人心碎，覺得她可能曾經歷秘密流產。
其中一名歌迷於Twitter留言：
Taylor Swift是不是因為流產，寫下這個比天空更大的故事？
（Did Taylor Swift write ‘Bigger than the whole sky’ about a miscarriage because 😢,）
更有部分歌迷表示，這首歌將女性流產時的感受刻畫得非常到肉，警告曾有同類經歷的女性要做好心理準備再聽這首歌。
Taylor Swift與英國演員Joe Alwyn自2016年起拍拖，今年6月有指兩人已經訂婚，但雙方沒有證實這個消息。
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責任編輯：鄭錦玲