  • 26°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 09:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Taylor Swift新歌歌詞別有玄機？歌迷估暗示秘密流產

環球社會熱點 09:05 2022/10/24

分享：

分享：

美國樂壇天后Taylor Swift上周推出第10張專輯《Midnights》，其中一首歌的歌詞打動人心。不少歌迷於網上討論，認為這首歌的歌詞別有玄機，覺得Taylor Swift可能是暗示自己曾經秘密流產。

Kylie Jenner借私人飛機給名模家姐 機上餐單意外曝光 【下一頁】

Taylor Swift專輯内的這首新歌《Bigger Than The Whole Sky》，歌詞描述：

我觸碰的每一樣東西都充斥著悲傷。因為一切已結束，全部流到大海。

(Every single thing I touch becomes sick with sadness.Cause it’s all over now, all out to sea.)

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一句提到：

再見，再見，再見。你曾經大過整片天空。

(Goodbye, goodbye, goodbye. You were bigger than the whole sky.)

更有一句指：

是因為我沒有禱告才有甚麼力量帶走了你？每件即將來臨的事都化為灰燼。

(Did some force take you bеcause I didn’t pray? Every single thing to come has turned into ashes.)

Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土 【下一頁】

Taylor Swift沒有在歌詞明確描述，是否根據自己的親身經歷創作這首歌。但歌迷指歌詞使人心碎，覺得她可能曾經歷秘密流產。

其中一名歌迷於Twitter留言：

Taylor Swift是不是因為流產，寫下這個比天空更大的故事？

（Did Taylor Swift write ‘Bigger than the whole sky’ about a miscarriage because 😢,）

更有部分歌迷表示，這首歌將女性流產時的感受刻畫得非常到肉，警告曾有同類經歷的女性要做好心理準備再聽這首歌。

Taylor Swift與英國演員Joe Alwyn自2016年起拍拖，今年6月有指兩人已經訂婚，但雙方沒有證實這個消息。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Kanye West稱弗洛伊德非死於警暴 家屬怒告索償20億
2022/10/20
Kanye West稱弗洛伊德非死於警暴 家屬怒告索償20億
BTS成員將陸續入伍服役 最快2025再合體
2022/10/18
BTS成員將陸續入伍服役 最快2025再合體
Kanye West兩社交帳戶被限制發文 帖文疑涉反猶太主義
2022/10/10
Kanye West兩社交帳戶被限制發文 帖文疑涉反猶太主義
俄歌手拒參戰收徵召令後自殺：我未準備好殺人
2022/10/03
俄歌手拒參戰收徵召令後自殺：我未準備好殺人
馬斯克前度覺得德州樓價太貴 認「無男方就買唔起樓」
2022/09/29
馬斯克前度覺得德州樓價太貴 認「無男方就買唔起樓」

你可能感興趣

Kanye West稱弗洛伊德非死於警暴 家屬怒告索償20億
09:05 2022/10/20
Kanye West稱弗洛伊德非死於警暴 家屬怒告索償20億
BTS成員將陸續入伍服役 最快2025再合體
09:05 2022/10/18
BTS成員將陸續入伍服役 最快2025再合體
Kanye West兩社交帳戶被限制發文 帖文疑涉反猶太主義
12:41 2022/10/10
Kanye West兩社交帳戶被限制發文 帖文疑涉反猶太主義
歌手 拍拖 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告倘俄軍炸毀水壩 恐波及80萬居民安危
【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告倘俄軍炸毀水壩 恐波及80萬居民安危
Carousell用戶資料外洩 260萬帳戶私隱於暗網轉售
Carousell用戶資料外洩 260萬帳戶私隱於暗網轉售
新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間09:00）
紅牛創辦人離世 創立Red Bull契機源自香港
紅牛創辦人離世 創立Red Bull契機源自香港
加拿大銷售及轉讓手槍禁令生效 同時禁新購槍支入境
加拿大銷售及轉讓手槍禁令生效 同時禁新購槍支入境
環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工
環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款