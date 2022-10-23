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【商機】印尼咖啡品牌進軍國際 馬來西亞先開100間

商業 19:45 2022/10/23

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印尼連鎖咖啡店Kopi Kenangan最近打入大馬市場，預定開設100間分店。(Kopi Kenangan圖片)

咖啡文化在東南亞已久，印尼咖啡連鎖店Kopi Kenangan最近打入國際市場，先在馬來西亞開設「Kenangan Coffee」門店，位於吉隆坡城中城陽光廣場的旺區，聯合創辦人暨CEO Edward Tirtanata表示，將會明年首季末前在當地開設100間門店。目前已有4個地點正在裝修當中，預定年底前開業。

【環保議題】6成港人：企業應環保行先、利潤行後　9成認為政府有最大責任

據統計機構Statista的資料，馬來西亞的咖啡市場今年預計將產生12.96億美元收入，預計市場按年增長7.28%。除了是當地素來有咖啡及茶類熱飲文化外，不同國際企業如星巴克及地區咖啡店品牌等，皆對增加年輕市場的咖啡需求有幫助。Tirtanata表示馬來西亞將是品牌的首個國際市場，主要是見到其穩定的咖啡文化成長，如外帶趨勢、以及印尼與馬來西亞有相近的口味及民眾嘗新態度。

Kopi Kenangan亦正放眼其他地區，計劃進入3至4個亞洲市場。去年該品牌在C輪融資中籌集9610萬美元，其連鎖店估值超過10億美元。2017年創立的Kopi Kenangan 在印尼64個城市擁有850間門店，隨業務擴大已增加多種產品口味供消費者選擇。

【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成

責任編輯:王浩賢

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