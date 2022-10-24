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俄脫衣舞俱樂部為徵召兵免費表演 背後有一心酸原因

環球社會熱點 08:05 2022/10/24

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俄羅斯大量男性為逃避總統普京下達的動員令，爭先恐後離開當地。俄羅斯有脫衣舞俱樂部生意因富豪紛紛逃往國外而大受影響，決定出奇招救亡。男性只要展示徵召令傳票，即可免費觀看脫衣舞表演。

澤連斯基警告倘俄軍炸毀水壩 恐波及80萬居民安危 【下一頁】

普京（Vladimir Putin） 早前下達局部動員令，徵召俄羅斯男性參戰，當地富豪率先逃離國外避兵役。 俄羅斯脫衣舞俱樂部協會主席、莫斯科脫衣舞俱樂部Golden Girls老闆Lucky Lee表示，俱樂部生意額自今年2月起下跌。直至上周六（15日）為止，生意額已跌了6成。普京宣佈動員令後，俱樂部生意更加急劇下跌。

Lee決定出招自救，推出一項名為「我們在一起」（We Are Together）活動，只要獲徵召服兵役的男性出示有關傳票，俱樂部將免費提供兩場私人脫衣舞表演及兩杯免費飲品。

Lee稱，男性前往打仗，未知會否活命回來，俱樂部有責任鼓勵他們上戰場保家衛國，利用女性魅力激發男性保護慾。他表示活動推出後，俱樂部多了一成客人，並鼓勵俱樂部協會成員加入參與。

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芬蘭擬加建邊境圍欄 阻擋俄人入境 【下一頁】

剛從土耳其回來的Lee稱，在當地看見很多俄羅斯富豪，但無能力逃離俄羅斯的男性性命堪憂。自己唯一可以做的是請他們免費飲酒，作為對士兵的支持。

Lee透露早前有一名即將服兵役的男人攜帶妻子觀看表演，男子趁機向妻子告別，囑咐她要好好照顧孩子。妻子似乎早有丈夫戰死的準備，發誓用國家救濟金來撫養孩子，讓孩子愛好和平。

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責任編輯：郭麗明

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