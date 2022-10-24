【防疫措施】酒吧業復常挑戰大　從業員憂前景紛轉行　人工加2成搶人

▲ 有酒吧負責人指，現時仍缺一半人手。（資料圖片）

本港社交距離措施逐步放寬，上周酒吧及酒館可恢復現場表現及跳舞活動。酒吧業指，措施帶旺業界生意，有業者生意急升8成，惟業界仍需面對營業時間受限、人手短缺等問題。

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自上周四起，酒吧酒館可恢復現場表現及跳舞活動， 香港酒吧業協會主席錢雋永措，放寬措施即時見到效果，以現場表演為主題的酒吧生意回升6至7成，甚至部分急增逾8成。

他認為酒吧可重新安排現場表演，對業界幫助甚大，因萬聖節、世界盃在即，很多酒吧亦會邀請DJ舉行活動、做宣傳，料業界整體生意上升1至2成。

業界嘆酒吧吸引力減

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則認為，業界生意命脈仍然受限於營業至凌晨2時的限制。加上顧客需預先進行快速抗原測試，比起餐廳而言，酒吧的吸引力大減。因此酒吧業界即使重新安排現場表演，亦會先以「輕量級」為主。他續指，如要安排全團樂隊、歌手表演，至少亦要3至4人，花上數千元。

縱然酒吧可恢復現場表演，對部分熟客而言具吸引力，但業界挽留人手仍存在不少挑戰。梁立仁指，酒吧自5月底重開，當時請人情況極嚴峻。現時情況尚未完全解決，如大時大節則會出現人手不足的問題。有部分從業員在疫情期間已轉行。即使酒吧恢復營業，但他們對行業前景感憂慮，放棄現時穩定的工作、重回酒吧業的意願不高。

酒吧侍應月薪增最多2成

梁續透露，要挽留從業員於酒吧工作，梁立仁認為最重要是薪金及政策。現時酒吧侍應月薪逾18,000至20,000元起，比疫情前增加15至20%。同時，如果政府短期內未有任何消息，計劃讓酒吧業在聖誕節、新年檔期進一步放寬，他們將會對業界的前景更擔憂。現時從業員更傾向兼職工作，保留更多選擇及彈性。

迷城酒吧負責人陸先生亦指，現時正面臨人手不足的問題，估算正欠缺一半人力。他解釋，有部分亦是在疫情期間，因防疫政策而轉行。即使該店現時已把薪金由每月15,000元升至17,000元，但現時不同崗位的員工仍缺少。

難再加人工搶人

陸坦言，現時亦沒甚麼方法解決人手不足的問題，以他所知，有部分連鎖酒吧會把部分分店提前關門，再把員工調往旺區分店。業者亦難以再加人工搶人，因現時生意只及疫前一半，有部分業主甚至已經再上調租金，令經營壓力加劇。

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記者：葉泳珊