【英揆之爭】已獲足夠提名 英國前財相辛偉誠宣布競選首相

英國前財相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布競逐保守黨黨魁和新一任首相。他已達到了參與競選的100名黨員提名的門檻。

辛偉誠Twitter在上宣布參選，他在推文中寫道，「英國是一個偉大的國家，但我們面臨著深刻的經濟危機。就是為什麼我有資格成為保守黨領袖和下一任首相。我想修復我們的經濟，團結我們的政黨，為我們的國家做出貢獻。」

他又稱，儘管英國現在面臨前所未見的挑戰，但如果做出正確的選擇，會看到驚人的機會。

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任何黨魁候選人必須在當地時間周一（24日）下午2點前，獲得保守黨議員至少100份提名。如果只有一名候選人達到該門檻，其將自動成為黨魁。否則，其餘候選人將由保守黨成員進行投票，該投票將於周五（28日）結束。

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撰文：黃苑筠