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【TWTR】傳Twitter收購案參與融資銀行 棄打包出售債務

環球政經 18:33 2022/10/23

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臨近法院定下Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購Twitter的限期。近日傳出早前承諾為馬斯克提供130億美元融資的銀行，有意放棄向投資者打包出售債務。     

據《路透社》引述消息人士透露，鑑於收購案仍然存在不確定性、Twitter前景未明朗，加上利率上升和市場廣泛波動，早前曾承諾為馬斯克提供融資的摩根士丹利、美銀以及巴克萊等銀行，決定放棄向投資者出售相關貸款組合的計劃。
 

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

消息人士稱，這些銀行會把將相關的債務計入資產負債表，全數承擔貸款責任，待市場好轉時才再將其出售，以免蝕本生意。

據報，Twitter交易的債務方案包括垃圾級貸款，以及有擔保和無擔保債券。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：黃苑筠

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債券 馬斯克 Tesla Twitter

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