【TWTR】傳Twitter收購案參與融資銀行 棄打包出售債務

臨近法院定下Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購Twitter的限期。近日傳出早前承諾為馬斯克提供130億美元融資的銀行，有意放棄向投資者打包出售債務。

據《路透社》引述消息人士透露，鑑於收購案仍然存在不確定性、Twitter前景未明朗，加上利率上升和市場廣泛波動，早前曾承諾為馬斯克提供融資的摩根士丹利、美銀以及巴克萊等銀行，決定放棄向投資者出售相關貸款組合的計劃。



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消息人士稱，這些銀行會把將相關的債務計入資產負債表，全數承擔貸款責任，待市場好轉時才再將其出售，以免蝕本生意。

據報，Twitter交易的債務方案包括垃圾級貸款，以及有擔保和無擔保債券。

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撰文：黃苑筠