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紅牛創辦人離世 創立Red Bull契機源自香港

環球社會熱點 18:31 2022/10/23

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能量飲料「紅牛」（Red Bull）聯合創辦人兼奧地利首富馬特希茨（Dietrich Mateschitz）上周六（22日）離世，享年78歲。原來他早年擔任德國化妝品公司營銷總監，某次到香港公幹飲到一款亞洲常見飲品後一試鍾情，將飲料命名為「紅牛」並發揚光大。

《The Crown》第五季被指詆毀王室 恐摧毀英女王 【下一頁】

奧地利億萬富翁馬特希茨因創立「紅牛」飲品品牌聲名鵲起，他今年以274億美元（2,137億港元）資產被福布斯評為阿爾卑斯山區歐盟成員國首富。

馬特希茨畢業後短時間內成為德國化妝品公司Blentax營銷總監，有一次在香港偶然飲用一種亞洲常見的甜飲品後，發現飲品成功助他克服時差，便萌生銷售這款產品的念頭。

他決定與飲料開發商、泰國華裔企業家許書標（Chaleo Yoovidhya）合作，兩人在1984年創立Red Bull，成功打入西方國家，將紅牛飲品推廣全球。集團於去年銷售近100億罐紅牛，創造約80億歐元營業額。

Kylie Jenner借私人飛機給名模家姐 機上餐單意外曝光 【下一頁】

馬特希茨其後將品牌進一步發揚光大，以紅牛名義涉足媒體、地產、美食及體育運動領域。紅牛擁有著名的一級方程式（F1）賽車隊、先後收購奧地利及德國萊比錫（Leipzig）的足球隊，並在奧地利創立媒體公司，以及購買全球多處房產。

馬特希茨一生作風低調，幾乎從不接受傳媒訪問，平日穿著隨意。外界僅得知他育有一名兒子，但從未結婚。

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責任編輯：郭麗明

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