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Carousell用戶資料外洩 260萬帳戶私隱於暗網轉售

環球社會熱點 18:10 2022/10/23

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總部設於新加坡的網上二手交易平台Carousell（旋轉拍賣），業務遍佈多地。英媒報道，Carousell本月出現大規模用戶資料外洩，多達260萬個帳戶的資料遭人於暗網上轉售。

《The Crown》第五季被指詆毀王室 恐摧毀英女王 【下一頁】

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）調查指，有不法分子盜取Carousell一個涉及260萬個帳戶信息的數據庫，於暗網及黑客論壇出售，以1,000新加坡元（約約5,550港元）的價格出售5份副本。黑客截至上周六（22日）已售出兩份。

黑客聲稱因Carousell的系統漏洞，他們獲得系統部分訪問控制權並盜取數據庫，取得用戶名稱、姓名、電郵地址、手提電話、所屬國家或地區等私隱。

黑客本月12日上傳數據庫，Carousell兩日後證實事件，並於上周五（21日）透露有195萬名用戶的帳戶受影響。

Carousell向用戶保證，信用卡和支付相關資料不會受到影響。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告倘俄軍炸毀水壩 恐波及80萬居民安危 【下一頁】

Carousell發言人表示，平台已經聯繫所有受影響用戶，並建議他們留意任何網絡釣魚電郵或短信，不要回覆任何要求其提供密碼等私隱的信息。 

新加坡的個人數據保護委員會表示已收到有關個案通報，並已展開調查。至於新加坡網絡安全局也表示，已聯繫 Carousell提供支援。 

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責任編輯：鄭錦玲

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