《The Crown》第五季被指詆毀王室 恐摧毀英女王

串流平台Netflix製作的英劇《The Crown》第五季將於下月首播，多項劇情提前曝光並引起爭議。而英女王生前一名密友則批評，《The Crown》第五季劇情涉及詆毀王室成員，更指此劇會摧毀英女王。

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《The Crown》第五季有多幕頗具爭議的劇情，包括重演1992年溫莎堡大火及1997年戴安娜王妃（Princess Diana）於巴黎車禍後的葬禮。

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公眾憂慮Netflix有意重現戴安娜車禍的情節，會喚起分別於15歲及12歲喪母的威廉王子（Prince William）與哈里王子的喪母之痛。

而且，第五季劇情料會提到1991年，查理斯三世（King Charles III）仍是王儲時期，試圖拉攏時任英國首相馬卓安（John Major）向英女王逼宮。

馬卓安早前批評劇情為惡意虛構，但Netflix則表示劇集一直以歷史事件為基礎。

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《星期日泰晤士報》引述英女王生前的一名密友指，她對《The Crown》劇情涉及多個惡毒的謊言感到震驚。

她形容Netflix做法惡毒，加入這些劇情如同試圖摧毀王室，更會毀了英女王。

這名密友呼籲Netflix於播出《The Crown》第五季時，於每一集都加上免責聲明，説明劇情屬於虛構。

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責任編輯：鄭錦玲