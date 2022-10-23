【香港經濟】陳茂波：撥300億成立共同投資基金　吸引企業落戶帶動創科產業發展

財政司司長陳茂波在網誌表示《施政報告》在創科發展、吸引重點企業及人才方面等有不少新政策，指會在「未來基金」撥出300億元成立「共同投資基金」吸引企業落戶，同時帶動本地的產業發展和就業潛力，將由「香港投資管理有限公司」負責管理。

陳茂波：發展理念轉向「有為政府」及「高效市場」方向

陳茂波指，行政長官上周發表了本屆政府首份的《施政報告》，整個發展理念已從昔日的「積極不干預」、「大市場小政府」，清晰而明確地向「有為政府」和「高效市場」更好結合的方向邁進，是香港的必然選擇。

他認為面對環球發展不確定性和風險持續增加，企業傾向減少投資。因此在目前環境下，單靠市場力量，產業可能會陷入「投資不足」的狀態，將不利於「加大增長動能、提速發展及找經濟新增長點」的大方向。故此需要政府的補充及介入，加強引導、匯聚共識、注入能量，推動加速發展。

陳茂波認為香港經濟要趕上周邊地區的發展，就要將金融服務做得更好更強，並要將創科放在更突出位置，包括將創新科技發展為一項產業，以及將創新科技廣泛應用在傳統行業，以推動經濟全面升級轉型。

陳茂波：未來基金撥300億元成立「共同投資基金」

他指政府會在短期內成立「引進重點企業辦公室」，針對生命健康科技、人工智能和數據科學、金融科技、先進製造業、新能源、新材料等範疇，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業，並會設立一個諮詢委員會，成員包括相關業界和社會領袖，就辦公室的整體工作策略提供意見。亦會擴大特區政府駐海外和內地的經貿辦事處的職能，增設「招商引才專組」。

陳茂波指出，希望吸引來港落戶的企業，都是對香港具有策略性價值行業中的龍頭企業或重點企業，會在「未來基金」撥出300億元成立「共同投資基金」，在吸引企業落戶的同時，可以按企業或個別項目能夠帶動本地的產業發展和就業潛力，考慮參與共同投資，讓香港整體可以更受惠。

他提到《施政報告》宣布成立的「香港投資管理有限公司」將負責管理「共同投資基金」（300億港元）。至於過去幾年先後在預算案推出的「香港增長組合」（220億港元）、「大灣區投資基金」（50億港元）、「策略性創科基金」（50億港元），也會併入這旗艦作管理。

香港投資管理有限公司的任務是透過物色投資機遇，策略性地推動目標產業發展，長遠提升本港的競爭力和經濟活力，並賺取投資回報。其董事局將包括相關業界的領袖、專家和政府官員。

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編輯：葉志偉