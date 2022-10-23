【晶片禁令】彭博：台積電已停向一中企供應先進晶片 以確保符合美國晶片法

據《彭博社》引述知情人士報道，台積電（TSMC）已暫停為上海壁仞智能科技（Biren Technology）製造先進晶片，以確保符合美國的晶片法規

知情人士表示，台積電尚未判定壁仞的產品是否達到美國的晶片限制門檻，但已決定從現在起停止對壁仞供應晶片。



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美國已禁止輝達（Nvidia，美：NVDA）供應A100晶片給中國，報道指，台積電的決定與有關壁仞的人工智慧（AI）晶片功能比的A100晶片更強大有關。

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撰文：黃苑筠