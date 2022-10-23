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【晶片禁令】彭博：台積電已停向一中企供應先進晶片 以確保符合美國晶片法

環球政經 16:50 2022/10/23

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據《彭博社》引述知情人士報道，台積電（TSMC）已暫停為上海壁仞智能科技（Biren Technology）製造先進晶片，以確保符合美國的晶片法規

知情人士表示，台積電尚未判定壁仞的產品是否達到美國的晶片限制門檻，但已決定從現在起停止對壁仞供應晶片。
 

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

美國已禁止輝達（Nvidia，美：NVDA）供應A100晶片給中國，報道指，台積電的決定與有關壁仞的人工智慧（AI）晶片功能比的A100晶片更強大有關。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：黃苑筠

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