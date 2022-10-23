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【物流】亞馬遜聯合夏威夷航空　增強A330物流貨機隊

商業 15:48 2022/10/23

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亞馬遜聯合夏威夷航空，增強A330物流貨機隊。（法新社圖片）

電商企業亞馬遜Amazon持續增強其物流鏈，近日跟夏威夷航空達成協議，將會為亞馬遜租賃和維護10架Airbus A330-300F改裝貨機，外電表示該航空公司擊敗其他5間競標企業，但未有公開細節金額。

【農業】栃愛香士多啤梨增產8成　栃木縣產值料升100億日圓

夏威夷航空在新合約下將完善目前以客貨運為主的業務，以及更新現有A330客機機隊。該企表示將於2023年秋季開始向亞馬遜提供貨運服務。另外，該航空公司亦表示將在美國本土增建營運據點，擴大現有維修基地，僱用更多員工，包括：機械工程師、機師和調度員等支持運作。

夏威夷航空CEO Peter Ingram表示，很高興能協助亞馬遜客戶提供額外航空貨運及物流支援，認為是對該企在提供安全可靠運營的經驗、優秀前線團隊以及對客戶專注的一致認可。是次合作亦是亞馬遜首次使用Airbus的貨機，現有機隊仍以波音為主，包括：767-300ER及737-800貨機等，是其他合作航企如亞特拉斯航空及太陽城航空的主力。亞馬遜自2015年開始外判貨機服務以來，累計已有超過100架專屬貨機。

【哈利波特】英國皇家鑄幣局推出《哈利波特》系列紀念幣　全套最貴價值4.6萬元

責任編輯:王浩賢

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