【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告倘俄軍炸毀水壩 恐波及80萬居民安危

烏克蘭戰爭持續，俄羅斯上周宣布將赫爾松地區（Kherson）平民全數撤離，俄軍料有新一輪軍事行動。烏克蘭總統澤連斯基表示，已得知俄軍計劃撤離赫爾松時，會炸毀卡霍夫卡水壩阻撓烏軍推進，警告此舉將淹沒下游地區城鎮。

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烏克蘭總統澤連斯基（President Zelensky）發表講話指，已接獲可靠情報，俄軍在用於水力發電的卡霍夫卡（Kakhovka）水壩布滿地雷，計劃撤離後炸毀大壩。

澤連斯基警告，俄方此舉將釋放超過1,800萬噸洪水，引發大規模災難，包括赫爾松市等80個城鎮及村莊被淹沒，危及下游地區數十萬名居民安全。

澤連斯基稱，水壩被炸毀將破壞烏克蘭南部大部分地區供水、截斷克里米亞大部分水源，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站缺乏水冷卻，不排除釀成切爾諾貝爾式災難。

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親克里姆林宮媒體Komsomolskaya Pravda報道指，一旦卡霍夫卡（Kakhovka）水壩被炸毀，將產生超過16英尺高波浪，以每小時15英里速度湧落下游地區，兩小時內淹沒赫爾松市，3日之內淹沒廣泛地區。

英媒計算卡霍夫卡水壩容水量與西半球最大的鹹水湖美國猶他州大鹽湖相同，第聶伯羅（Dnipro）數十個定居點將受影響，兩岸大片區被完全淹沒，赫爾松市部分地區亦被淹沒。

情報指，由於卡霍夫卡水壩承載唯一公路及鐵路橋交通，俄軍打算炸毀水壩，以阻撓烏軍乘勝追擊。

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責任編輯：郭麗明