  • 27°C
香港時間 : 20221023日 (週日) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告倘俄軍炸毀水壩 恐波及80萬居民安危

環球社會熱點 15:41 2022/10/23

分享：

分享：

烏克蘭戰爭持續，俄羅斯上周宣布將赫爾松地區（Kherson）平民全數撤離，俄軍料有新一輪軍事行動。烏克蘭總統澤連斯基表示，已得知俄軍計劃撤離赫爾松時，會炸毀卡霍夫卡水壩阻撓烏軍推進，警告此舉將淹沒下游地區城鎮。

芬蘭擬加建邊境圍欄 阻擋俄人入境 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（President Zelensky）發表講話指，已接獲可靠情報，俄軍在用於水力發電的卡霍夫卡（Kakhovka）水壩布滿地雷，計劃撤離後炸毀大壩。

澤連斯基警告，俄方此舉將釋放超過1,800萬噸洪水，引發大規模災難，包括赫爾松市等80個城鎮及村莊被淹沒，危及下游地區數十萬名居民安全。

澤連斯基稱，水壩被炸毀將破壞烏克蘭南部大部分地區供水、截斷克里米亞大部分水源，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站缺乏水冷卻，不排除釀成切爾諾貝爾式災難。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美指伊朗向俄供襲烏無人機 派員訓練俄軍操作 【下一頁】

親克里姆林宮媒體Komsomolskaya Pravda報道指，一旦卡霍夫卡（Kakhovka）水壩被炸毀，將產生超過16英尺高波浪，以每小時15英里速度湧落下游地區，兩小時內淹沒赫爾松市，3日之內淹沒廣泛地區。

英媒計算卡霍夫卡水壩容水量與西半球最大的鹹水湖美國猶他州大鹽湖相同，第聶伯羅（Dnipro）數十個定居點將受影響，兩岸大片區被完全淹沒，赫爾松市部分地區亦被淹沒。

情報指，由於卡霍夫卡水壩承載唯一公路及鐵路橋交通，俄軍打算炸毀水壩，以阻撓烏軍乘勝追擊。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

辛偉誠約翰遜據報會面 英保守黨魁選舉周一結束提名
今日
辛偉誠約翰遜據報會面 英保守黨魁選舉周一結束提名
特朗普寓所搜獲文件含中國情報 據報亦涉伊朗導彈計劃
2022/10/22
特朗普寓所搜獲文件含中國情報 據報亦涉伊朗導彈計劃
加拿大銷售及轉讓手槍禁令生效 同時禁新購槍支入境
2022/10/22
加拿大銷售及轉讓手槍禁令生效 同時禁新購槍支入境
據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持
2022/10/22
據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持
美前國師班農藐視國會罪成 判監4個月保釋等候上訴
2022/10/22
美前國師班農藐視國會罪成 判監4個月保釋等候上訴

你可能感興趣

辛偉誠約翰遜據報會面 英保守黨魁選舉周一結束提名
今日 15:07
辛偉誠約翰遜據報會面 英保守黨魁選舉周一結束提名
特朗普寓所搜獲文件含中國情報 據報亦涉伊朗導彈計劃
17:33 2022/10/22
特朗普寓所搜獲文件含中國情報 據報亦涉伊朗導彈計劃
加拿大銷售及轉讓手槍禁令生效 同時禁新購槍支入境
16:27 2022/10/22
加拿大銷售及轉讓手槍禁令生效 同時禁新購槍支入境
國防 地緣政治 災難 烏克蘭 澤連斯基 水災 水力 戰爭 克里米亞 俄羅斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間16:00）

下一篇文章

辛偉誠約翰遜據報會面 英保守黨魁選舉周一結束提名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特朗普寓所搜獲文件含中國情報 據報亦涉伊朗導彈計劃
特朗普寓所搜獲文件含中國情報 據報亦涉伊朗導彈計劃
環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工
環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工
新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間16:00）
【烏克蘭戰爭】烏指控俄欲攻擊水壩 G7控俄綁架核電站高層（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏指控俄欲攻擊水壩 G7控俄綁架核電站高層（不斷更新）
據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持
據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持
英國新首相最快周一揭盅 莫佩琳率先宣布參選（第三版）
英國新首相最快周一揭盅 莫佩琳率先宣布參選（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款