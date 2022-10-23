【美國經濟】「末日博士」魯比尼：加息對經濟的衝擊 或逼使央行提早放棄緊縮政策

「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）表示，加息對市場及經濟造成的衝擊，將使央行難以承受，最終將會在壓低通脹前，就放棄激進貨幣緊縮政策。

魯比尼愈來愈相信全球會陷入一段時間的滯脹。他指，今年出現股市下跌超過20%、私募股權受壓、美國房地產降溫、信貸市場低迷，以及多年低利率使企業負債大增等情況，但這只是痛苦的開始。

魯比尼警告，「真正的痛苦尚未到來」，他預計，可能將有幾間規模大，且具系統性的企業倒下，也可能出現另一個雷曼效應，然後聯儲局將不得不放棄緊縮政策。

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魯比尼又指，由於供應衝擊持續發酵，即使是深度衰退也不足以抑制通脹。在經歷供應鏈衝擊時，將同時面臨衰退與高通脹。他補充說，在負面的供應衝擊下，通脹下降速度不夠快。

魯比尼預測，結果將迎來一個結合1970年代不景氣谷底和全球金融危機的時期。他認為，更大且持續的結構性障礙將出現，不僅拉低潛在增長，並在未來幾年使物價維持於高位。

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撰文：黃苑筠