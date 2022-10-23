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【人工智能】傳Google擬向AI初創公司投資2億美元 Nvidia也感興趣

環球政經 15:23 2022/10/23

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據《華爾街日報》引述知情人士報導，Google（美：GOOG）正在討論向AI初創公司 Cohere投資至少2億美元。而晶片製造商輝達（Nvidia，美：NVDA）亦有意投資。

Cohere 成立於 2019 年，開發自然語言處理軟件，開發人員可以使用該軟件為企業創建人工智能應用程序，包括聊天機器人工具，以及其他可理解人類語音和文本的功能。Cohere 去年 11 月宣布與 Google 建立多年合作關係，而 Google 雲端部門為 Cohere 提供訓練其軟件模型所需的運算能力。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

不過消息人士稱，兩家公司的談判仍在進行中，可能會失敗。無法確定任何潛在新資金對 Cohere的估​​值。

其他科技巨頭也開始增加對人工智能的需求，據報導，微軟（美：MSFT）希望增加對AI研究公司OpenAI的投資，尋求將人工智慧進一步與其產品融合。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：黃苑筠

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輝達（Nvidia，美：NVDA） Google 人工智能 雲端 軟件 NVIDIA

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