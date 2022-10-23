辛偉誠約翰遜據報會面 英保守黨魁選舉周一結束提名

英國保守黨舉行新黨魁選舉，選出首相卓慧思辭職後的接替人選，提名期將於周一（24日）結束。有指前財相辛偉誠已獲過百提名達到入閘門檻，而另一熱門前首相約翰遜料有50多個提名。英媒指辛偉誠與約翰遜上周六秘密會面，兩人暫未正式宣布參選。

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英國廣播公司（BBC）報道，辛偉誠（Rishi Sunak）暫時獲128名黨内議員提名，其中部分人為約翰遜（Boris Johnson）的盟友，包括前首席脫歐談判代表弗羅斯特（David Frost）及貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）。

現任内閣成員當中，國防大臣華禮仕（Ben Wallace）、商業、能源及工業策略大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）、地方發展、房屋及社區大臣夏簡勤（Simon Clarke）、北愛爾蘭事務大臣夏禮思（Chris Heaton-Harris）、聯合國氣候變化綱要公約第26次締約國會議主席岑浩文（Alok Sharma）、運輸大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）都支持辛偉誠。

前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）、安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）及前外相藍韜文（Dominic Raab）也有提名辛偉誠。

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至於約翰遜則獲53名黨内議員提名，暫時排第二位。不過約翰遜的團隊指他已經獲百名議員提名，達到參選門檻。前内政大臣彭黛玲（Priti Patel）已宣布支持約翰遜。

BBC引述雙方陣營消息指，辛偉誠與約翰遜上周六有會面，但雙方均未有透露具體討論細節。

保守黨357名議員當中，暫時有204人已有明確意向，其餘多名議員尚未表態決定提名人選。

所有有意參選者必須在英國當地周一下午2點（本港時間晚上9點）前，獲得最少百名保守黨議員提名，才可正式入閘角逐黨魁之位。

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責任編輯：鄭錦玲