  • 28°C
香港時間 : 20221023日 (週日) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

辛偉誠約翰遜據報會面 英保守黨魁選舉周一結束提名

環球政治 15:07 2022/10/23

分享：

分享：

英國保守黨舉行新黨魁選舉，選出首相卓慧思辭職後的接替人選，提名期將於周一（24日）結束。有指前財相辛偉誠已獲過百提名達到入閘門檻，而另一熱門前首相約翰遜料有50多個提名。英媒指辛偉誠與約翰遜上周六秘密會面，兩人暫未正式宣布參選。

據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道，辛偉誠（Rishi Sunak）暫時獲128名黨内議員提名，其中部分人為約翰遜（Boris Johnson）的盟友，包括前首席脫歐談判代表弗羅斯特（David Frost）及貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）。

現任内閣成員當中，國防大臣華禮仕（Ben Wallace）、商業、能源及工業策略大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）、地方發展、房屋及社區大臣夏簡勤（Simon Clarke）、北愛爾蘭事務大臣夏禮思（Chris Heaton-Harris）、聯合國氣候變化綱要公約第26次締約國會議主席岑浩文（Alok Sharma）、運輸大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）都支持辛偉誠。

前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）、安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）及前外相藍韜文（Dominic Raab）也有提名辛偉誠。

約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相 【下一頁】

至於約翰遜則獲53名黨内議員提名，暫時排第二位。不過約翰遜的團隊指他已經獲百名議員提名，達到參選門檻。前内政大臣彭黛玲（Priti Patel）已宣布支持約翰遜。

BBC引述雙方陣營消息指，辛偉誠與約翰遜上周六有會面，但雙方均未有透露具體討論細節。

保守黨357名議員當中，暫時有204人已有明確意向，其餘多名議員尚未表態決定提名人選。

所有有意參選者必須在英國當地周一下午2點（本港時間晚上9點）前，獲得最少百名保守黨議員提名，才可正式入閘角逐黨魁之位。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
2022/10/21
英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）
2022/10/20
英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）
柏斐文傳曾與卓慧思爭執個半鐘 再遭對方炒
2022/10/20
柏斐文傳曾與卓慧思爭執個半鐘 再遭對方炒
柏斐文辭任英國内政大臣 辭職信疑表達不滿卓慧思
2022/10/20
柏斐文辭任英國内政大臣 辭職信疑表達不滿卓慧思
放假中途收不明來電 侯俊偉以為財相委任係惡作劇
2022/10/19
放假中途收不明來電 侯俊偉以為財相委任係惡作劇

你可能感興趣

英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
12:24 2022/10/21
英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）
20:50 2022/10/20
英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）
柏斐文傳曾與卓慧思爭執個半鐘 再遭對方炒
15:35 2022/10/20
柏斐文傳曾與卓慧思爭執個半鐘 再遭對方炒
政治 選舉 辭職 約翰遜 英國保守黨 辛偉誠 卓慧思 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特朗普寓所搜獲文件含中國情報 據報亦涉伊朗導彈計劃
特朗普寓所搜獲文件含中國情報 據報亦涉伊朗導彈計劃
據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持
據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持
新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間15:00）
【烏克蘭戰爭】美俄外長通話強調保持溝通 烏稱俄將毀供電設備（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美俄外長通話強調保持溝通 烏稱俄將毀供電設備（不斷更新）
環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工
環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工
英國新首相最快周一揭盅 莫佩琳率先宣布參選（第三版）
英國新首相最快周一揭盅 莫佩琳率先宣布參選（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款