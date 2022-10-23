【國際油價】傳美國擬把俄油上限 定在60美元以上

據《彭博》報導，美國提將俄油價格上限設定在每桶60美元以上，高於早前暗示的水平。

報導稱，七大工業國集團（G7）等計劃12月5日開始，啟動為俄羅斯石油出口設定上限價的機制。

美國官員近期在討論關於俄羅斯石油價格上限時，集中在於40至60美元這個區間。美國財長耶倫本月表示，俄羅斯石油出口價格上限制定在每桶60美元內，或足以減少俄羅斯的能源收入，但同時亦可讓俄羅斯繼續取得盈利以維持生產。

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美國希望價格上限足以覆蓋生產成本，從而有利於俄羅斯持續生產石油。不過，俄羅斯總統普京和其他俄羅斯官員表示，不會向支持上限的國家出口石油。故設置價格上限被業內人士甚至美國的一些盟友認為行不通。

美國財政部發言人 Michael Gwin 近日稱，價格將與盟友共同制定，目前尚未做出任何決定，而俄油鬼歷史價格水平只是考慮時的其中一個因素。

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撰文：黃苑筠