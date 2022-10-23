【農業】栃愛香士多啤梨增產8成　栃木縣產值料升100億日圓

▲ 日本栃木縣將調整種植策略，增加新品種「栃愛香」產量。(資料圖片)

士多啤梨收獲季節將至，日本栃木縣計劃轉移生產方向，從現時主力的「栃乙女」轉向最新品種的「栃愛香」，有助提升當地「士多啤梨王國」的品牌實力。

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資料顯示日本栃木縣的士多啤梨產量，自1968年到2019年連續是日本生產量第一，2019年當地士多啤梨生產量為25400公噸。當地甚至有專門士多啤梨農業研究所開發新品種，現時品種達6種。該縣近日表示，計劃至2027年春季，將2020年上市的新品種「栃愛香」，其所佔縣總產量1成擴大至8成，大幅增加種植面積，估計10年後可將全縣的產值提高100億日圓(約5.3億港元)以上。栃木縣流通課表示「栃愛香」肉質稍硬便於運輸有很高評價，今後會擴大出口管道及銷售，目標出口總值在2032年提高到5億日圓(約2700萬港元)。

新品種「栃愛香」的苗株將限於供應縣內農戶，跟「栃乙女」可提供全國種植不同，通過補貼等鼓勵轉種「栃愛香」，料從現時年產3000公噸增至2032年28700公噸。「栃愛香」優點抗病力強、酸味更低維持強烈甜味。另一方面會逐步降低現時「栃乙女」產量，從今年的縣總產量81%約18700公噸，至2032年約5%的1300公噸。至於高級送禮用的「天空士多啤梨」亦會從今年1700公噸，增加至2032年2900公噸。

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責任編輯:王浩賢