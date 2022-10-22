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【美股焦點】蘋果官方宣布 設計總監漢基將離仼

環球政經 23:05 2022/10/22

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據外媒報道，有消息人士指蘋果（美：AAPL）硬體設計主管漢基(Evans Hankey)將會離仼，蘋果未有宣布接替人選。

蘋果隨後官方證實了漢基離職，並透過發言人表示，漢基將會在過渡期間繼續留在公司，並代公司感謝她的以往的領導以及貢獻。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

漢基於2019年被任命為蘋果硬體設計主管，接替上一仼設計總監艾夫(Jony Ive)。艾夫被稱為「蘋果設計鬼才」，曾擔仼蘋果設計總監長達20年，設計風格為極簡約設計風，在其仼內曾推出iMac、iPhone、iPad及Apple Watch等標誌性產品。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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