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【二十大觀點】法國外貿銀行評未來行業發展 互聯網平台放寬監管機會微 看好可再生能源及電動車

股樓投資 20:16 2022/10/22

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二十大今日（22日）閉幕，很多觀察者都在關注未來五年的政策指示是否會有較大變動，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 (Alicia Garcia Herrero) 發表報告，指中國將加大半導體產業政策力度，但基於國家安全，互聯網平台放寬監管的可能性可能偏小；綠色轉型也是受到廣泛關注，這將會為可再生能源和電動汽車帶來更多機遇。

報告指出，雖然近年來中國在技術升級和創新上取得了一定的進展，但始終面臨著供需之間的鴻溝，並且無法擺脫對外國創新技術的依賴，半導體就是這樣一個重點領域。為了推動實現技術獨立，中國將加大產業政策力度，加強包括補貼在內的財政支持。這對中國的財政預算是個考驗，並且鑒於美國收緊科技審查、尋找聯盟遏制中國，未來形勢只會更加複雜。

二十大的另一項重要指導方針是加強國家的作用，更加關注國家安全。這意味著民營企業的作用可能會減弱，對互聯網平台放寬監管的可能性可能偏小。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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綠色轉型也是受到廣泛關注的一個話題，這將會為可再生能源和電動汽車帶來更多機遇。追求高質量增長意味著中國將會更多地關注可持續發展，而不僅僅是單一追求經濟增速。雖然綠色轉型的過程可能會十分漫長，並且受到疫情的影響，但一個明顯的改善是煤炭在中國能源結構中的佔比持續下降，替代能源的使用相對增加。此外，除了自用，中國已成為電動汽車及相關電池的最大出口國。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

房地產的政策方向沒有明顯變化。儘管近期宏觀審慎政策略微放寬，緩解了部分交易壓力，但房價依然疲軟，大多數家庭預計房價將進一步下跌。

換言之，由於需求疲軟和現金流困難，房地產行業將繼續面臨逆風。不過，房地產危機不會對其他的開發商造成大面積的連鎖反應。

雖然經濟增速已經不是中國追求的唯一目標，但我們也不應低估它的重要性。信貸將會繼續發揮支持經濟增長的作用，目前，在中國盈利排名前十名的實體中，金融機構佔據一半。加之國家會繼續放寬貨幣政策來應對充滿挑戰的經濟環境，未來銀行可能需要承擔更多支援經濟的責任，自身的盈利能力可能有所下降。

最後，沒有明顯的跡象表明中國將會何時結束疫情清零政策，這意味著對經濟增長造成的不確定性會一直存在，對服務業而言尤其如此。因此，雖然二十大報告在經濟發展方向上並未有很多變化，但目前的趨勢對中國和世界、各個行業仍會帶來深刻的影響。畢竟，中國仍然是許多行業內銷和進口的最大市場。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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記者：李兆明

 

 

 

 

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