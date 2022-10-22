【哈利波特】慶祝哈利波特出版25週年 英國皇家鑄幣局推紀念幣

為慶祝J.K.羅琳（J. K. Rowling）著名小說哈利波特－神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）出版25週年，英國皇家鑄幣局（The Royal Mint）最近宣布，將推出哈利波特紀念幣。

英國皇家鑄幣局發言人表示，「預計該系列硬幣需求很大，因為這是少數可以看到頭像變化的硬幣。」

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該系列紀念幣一共4枚硬幣，首枚的紀念幣為鑄有哈利波特頭像的50便士，，背面則為已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的頭像。隨後亦會推出以鄧不利多、霍格華茲學校，以及格華茲特快列車為設計的硬幣。據報道，這系列紀念幣最貴可價值6千歐元（約4.6萬港元）。

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撰文：何珊如