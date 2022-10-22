【美國加息】「聯儲局線人」Nick Timiraos放風：FED下月再加息0.75厘

被稱為「聯儲局線人」的美國記者Nick Timiraos發布了新文章，指美國聯儲局（FED）將在11月1日至2日的會議上再加息0.75厘，且將會討論會否對外界公布12月放緩加息步伐的信訊。



聯儲局素來有向媒體放風的不成文傳統，故市場均會默認有關消息為官方立場，比聯儲局官員在公開場合的個人言論，同具或更有參考意義。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點 美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：何珊如