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【美國加息】「聯儲局線人」Nick Timiraos放風：FED下月再加息0.75厘

環球政經 18:12 2022/10/22

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被稱為「聯儲局線人」的美國記者Nick Timiraos發布了新文章，指美國聯儲局（FED）將在11月1日至2日的會議上再加息0.75厘，且將會討論會否對外界公布12月放緩加息步伐的信訊。

聯儲局素來有向媒體放風的不成文傳統，故市場均會默認有關消息為官方立場，比聯儲局官員在公開場合的個人言論，同具或更有參考意義。

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撰文：何珊如

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記者 經濟 美國聯儲局 加息 美國

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