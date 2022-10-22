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【美國經濟】高盛策略師Lotfi Karoui：2023年利差預測風險為「大體偏於擴大」

環球政經 17:41 2022/10/22

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高盛策略師Lotfi Karoui警告，高盛的2023年利差預測風險「大體偏於擴大」。這意味著，2022年跌入熊市的債市市場可能還會迎來更多痛苦。

PGIM及摩根資產管理早前已稱，隨着美國經濟陷入衰退的風險上升，債券利差有上行風險。摩根資產管理的Kelsey Berro本周表示，目前利差反映投資者仍「盲目樂觀」。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

Lotfi Karoui表示，過去40年，信貸利差理所當然地不受日益加劇的經濟衰退擔憂影響，但集團認為目前的情況有所不同，政策利率和實際殖利率的上升，會繼續提振現金價值，從而推高債券風險利差

高盛預計，美國投資級債券利差到年底將擴大至175個基點，垃圾債券孳息率溢價將升至625個基點，然後可能會在2023年上半年收緊。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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